Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з красунею-дочкою та сином

Актор Мел Гібсон. Фото: Reuters

Мел Гібсон відвідав прем'єру фільму "Жахливе літо", де він зіграв одну з головних ролей. 68-річний актор з'явився на червоній килимовій доріжці у компанії молодших дітей: 14-річної доньки Люсії та семирічного сина Ларса Джерарда.

Про це пише Daily Mail.

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Гібсон для заходу вибрав білу сорочку, поверх якої надів темно-синій картатий блейзер на ґудзиках, а також він був у джинсах та чорних кросівках. Доповнив образ актор білою нагрудною хусткою. Виконавець однієї з ролей у фільмі "Жахливе літо" був у гарному настрої. Гібсон усміхався фотографам, обіймаючи молодших дітей. 14-річна Люсія прийшла на прем'єру у червоній візерунковій міні-сукні без бретельок. На ногах молодої дівчини були золоті туфлі з ремінцями. Доповнила образ дочка Гібсона золотим блискучим клатчем, а також різними прикрасами. Волосся Люсія залишила розпущеним. А семирічний Ларс Джерард був на доріжці у білій сорочці, чорних джинсах та кросівках того ж кольору.

Актор Мел Гібсон. Фото: Reuters

Актор Мел Гібсон з дочкою та сином. Фото: Reuters

Мел Гібсон ретельно оберігає дітей від пильної уваги громадськості. У актора дев'ять спадкоємців. У шлюбі з Робін Мур у нього з'явилася дочка Ханна, сини Віллі, Луї, Майло, Томмі, а також близнюки Едвард та Крістіан. Після 28 років шлюбу з Гібсоном Робін Мур подала на розлучення. Через три роки подружжя офіційно розвели.

Водночас у Гібсона закрутився роман із піаністкою Оксаною Григор'євою, яка народила йому дочку Люсію. Трохи згодом пара зі скандалом розлучилася. Григор'єва звинуватила актора у домашньому насильстві. Суд зобов'язав Гібсона сплачувати дочці велику суму аліментів. На початку року актор разом із спадкоємицею потрапили до об'єктиву папараці. Батько та дочка відвідали ресторан у Малібу.

2017 року в актора з'явився син Ларс Джерард від сценаристки Розалінди Росс.

Нагадаємо, дорослі діти Джуда Лоу прийшли на гламурну червону доріжку. А також ми писали, що Шарліз Терон показала рідкісне фото своїх дітей.