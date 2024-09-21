Шарліз Терон показала рідкісне фото своїх дітей

Акторка Шарліз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

Акторка Шарліз Терон взяла своїх двох дітей Джексона, 12 років, і Августа, 9 років, у парк атракціонів. 48-річна голлівудська білявка поділилася рідкісними фотографіями дітей під час перебування в Діснейленді в Анахаймі, Каліфорнія.

Знімки акторка опублікувала у соціальній мережі.

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Шарліз усиновила Джексона в 2012 році, а Августу, в серпні 2015 року. Знаменитість була у футболці Blondie, шортах та кепці Mickey Rouse. Вони позували біля атракціонів "Автомобілі", "Маленький світ", на головній вулиці та перед парком біля залізничного вокзалу. Періс Гілтон, Джої Кінг, Мішель Пфайффер і Джеремі Реннер відреагували на фото.

Акторка Шарліз Терон з дітьми. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

Діти Шарліз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

"Офіційно це не моторошний сезон, поки ми не потрапимо в Діснейленд", — написала оскароносна актриса у своєму дописі.

Терон раніше розповіла про своїх дітей.

"Боже мій, вони так соромляться мене постійно", — сказала вона E! Новини в липні в її Африканському просвітницькому проекті CTAOP.

У грудні 2022 року Шарліз сказала, що відмовиться від кар’єри заради своїх дітей, якщо їй доведеться вибирати між двома. Шарліз сказала: "Мені подобається бути мамою більше, ніж бути акторкою або продюсером. І я ніколи не думала, що скажу це".

В інтерв’ю журналу Elle у 2018 році Шарліз розповіла, що її мама, Герда Терон, допомагає їй виховувати дітей.

Актриса сказала під час інтерв'ю, що "усиновлення завжди було її першим вибором".

"Я ніколи не бачила різниці у вихованні прийомної дитини та вихованні моєї власної біологічної дитини. Я не відчуваю, що щось втрачаю", — сказала знаменитість.

Нагадаємо, Кейт Мосс з дочкою вирушила у відпустку. А також стало відомо, що дочка Кейт Мосс знялась у модному глянці.