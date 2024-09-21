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Шарлиз Терон показала редкое фото своих детей

21 сентября 2024 13:01
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Шарлиз Терон показала редкое фото своих детей
Актриса Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Шарлиз Терон взяла своих двоих детей Джексона и Августу в парк аттракционов. 48-летняя голливудская блондинка поделилась редкими фотографиями детей во время пребывания в Диснейленде в Анахайме, Калифорния.

Снимки актриса опубликовала в социальной сети.

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Шарлиз усыновила Джексона в 2012 году, а Августу в августе 2015 года. Знаменитость была в футболке Blondie, шортах и кепке Mickey Rouse. Они позировали у аттракционов "Автомобили", "Маленький мир", на главной улице и перед парком у железнодорожного вокзала. Пэрис Хилтон, Джои Кинг, Мишель Пфайффер и Джереми Реннер отреагировали на фото.

 

Актриса Шарлиз Терон с детьми
Актриса Шарлиз Терон с детьми. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

 

Дети Шарлиз Терон
Дети Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica/

 

"Официально это не жуткий сезон, пока мы не попадем в Диснейленд", — написала оскароносная актриса в своей публикации.

Терон раньше рассказала о своих детях.

"Боже мой, они так стесняются меня постоянно", — сказала она в июле в Африканском просветительском проекте CTAOP.

В декабре 2022 года Шарлиз сказала, что откажется от карьеры ради своих детей, если ей придется выбирать между двумя. Шарлиз сказала: "Мне нравится быть мамой больше, чем быть актрисой или продюсером. И я никогда не думала, что скажу это".

В интервью журналу Elle в 2018 году Шарлиз рассказала, что ее мама Герда Терон помогает ей воспитывать детей.

Актриса сказала во время интервью, что "усыновление всегда было ее первым выбором".

"Я никогда не видела разницы в воспитании приемного ребенка и воспитании моего собственного биологического ребенка. Я не чувствую, что что-то теряю", — сказала знаменитость.

Напомним, Кейт Мосс с дочерью отправилась в отпуск. Также стало известно, что дочь Кейт Мосс снялась в модном глянце.

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