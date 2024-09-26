Мел Гибсон вышел на красную дорожку с красавицей-дочкой и сыном
Мел Гибсон посетил премьеру фильма "Ужасное лето", где он сыграл одну из главных ролей. 68-летний актер появился на красной ковровой дорожке в компании младших детей: 14-летней дочери Люсии и семилетнего сына Ларса Джерарда.
Об этом пишет Daily Mail.
Мел Гибсон поразил выходом с детьми
Гибсон для мероприятия выбрал белую рубашку, поверх которой надел темно-синий клетчатый блейзер на пуговицах, а также он был в джинсах и черных кроссовках. Дополнил образ актер белым нагрудным платком. Исполнитель одной из ролей в фильме "Ужасное лето" был в хорошем настроении. Гибсон улыбался фотографам, обнимая младших детей. 14-летняя Люсия пришла на премьеру в красном узорном мини-платье без бретелек. На ногах молодой девушки были золотые туфли с ремешками. Дополнила образ дочь Гибсона золотым блестящим клатчем, а также разными украшениями. Волосы Люсия оставила распущенными. А семилетний Ларс Джерард был на дорожке в белой рубашке, черных джинсах и кроссовках того же цвета.
Мел Гибсон тщательно оберегает детей от пристального внимания общественности. У актера девять наследников. В браке с Робин Муром у него появилась дочь Ханна, сыновья Вилли, Луи, Майло, Томми, а также близнецы Эдвард и Кристиан. После 28 лет брака с Гибсоном Робин Мур подала на развод. Через три года супруг официально развели.
В то же время Гибсон закрутил роман с пианисткой Оксаной Григорьевой, родившей ему дочь Люсию. Чуть позже пара со скандалом развелась. Григорьева обвинила актера в домашнем насилии. Суд обязал Гибсона платить дочери большую сумму алиментов. В начале года актер вместе с наследницей попали в объектив папарацци. Отец и дочь посетили ресторан в Малибу.
В 2017 году у актера появился сын Ларс Джерард от сценаристки Розалинды Росс.
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