Зендея відвідала Rock & Roll Hall of Fame Induction у золоті

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/bobmackie/

Зірка "Дюни" та "Ефорії" Зендея відвідала церемонію Rock & Roll Hall of Fame Induction. Акторка перевтілилася у популярну співачку Шер.

Про це повідомили British Vogue.

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Акторка з'явилась на червоній доріжці у розшитій бісером золотій сукні з перехресними вирізами й прозорою спідницею з високим розрізом.

Зірка "Дюни" обрала вінтажну сукню від Bob Mackie Couture з осінньої колекції дизайнера 2001 року під назвою "Foreign Intrigue".

Зірка "Ейфорії" доповнила образ золотими підборами від Christian Louboutin, золотими браслетами та діамантовими сережками.

Зендея на Rock & Roll Hall of Fame Induction. Фото: instagram.com/bobmackie/

Зендея в образі Шер. Фото: instagram.com/bobmackie/

Образ акторки був схожий на культову сукню Шер 1972 року. Зендея також радикально змінила зачіску та перефарбувала волосся під образ культової співачки.

Нагадаємо, актор Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з красунею-дочкою та сином. А також акторка Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії.