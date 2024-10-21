Зендея відвідала Rock & Roll Hall of Fame Induction у золоті

Зендея підкорила червону доріжку в образі Шер
Зірка "Дюни" та "Ефорії" Зендея відвідала церемонію Rock & Roll Hall of Fame Induction. Акторка перевтілилася у популярну співачку Шер.
Про це повідомили British Vogue.
Зендея зачарувала образом у золоті
Акторка з'явилась на червоній доріжці у розшитій бісером золотій сукні з перехресними вирізами й прозорою спідницею з високим розрізом.
Зірка "Дюни" обрала вінтажну сукню від Bob Mackie Couture з осінньої колекції дизайнера 2001 року під назвою "Foreign Intrigue".
Зірка "Ейфорії" доповнила образ золотими підборами від Christian Louboutin, золотими браслетами та діамантовими сережками.
Образ акторки був схожий на культову сукню Шер 1972 року. Зендея також радикально змінила зачіску та перефарбувала волосся під образ культової співачки.
Нагадаємо, актор Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з красунею-дочкою та сином. А також акторка Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії.
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