Памела Андерсон вийшла в світ без макіяжу — фото

Акторка Памела Андерсон. Фото: Reuters

Акторка Памела Андерсон відвідала четвертий щорічний гала-вечір Музею кіноакадемії. Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" вийшла на червону доріжку без макіяжу та вразила природною красою.

Про це повідомляє видання People.

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Памела Андерсон з'явилась на червоній доріжці

У суботу, 19 жовтня, акторка вразила елегантним образом на заході у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

Андерсон обрала для виходу вишукану чорну сукню з короткими рукавами з фактурної вовняної тканини з відкритими плечима, яку доповнила клатчем в тон. Волосся зірка зібрала в гладкий низький хвіст. Акторка вчергове з'явилася на публічному заході без макіяжу. Цього разу Андерсон нанесла на губи краплинку блиску.

Акторка Памела Андерсон у Музеї кіноакадемії. Фото: Reuters

Акторка Памела Андерсон з'явилась на червоній доріжці без макіяжу. Фото: Reuters

Акторка продовжує дотримуватися своєї філософії "без макіяжу", яку вона сповідує останніми роками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно пережив клінічну смерть у розпал пандемії коронавірусу. А також відомий актор Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з красунею-дочкою та сином.