Памела Андерсон вийшла в світ без макіяжу — фото

Без краплі макіяжу — Памела Андерсон вразила появою на гала-вечорі Музею кіноакадемії
Акторка Памела Андерсон відвідала четвертий щорічний гала-вечір Музею кіноакадемії. Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" вийшла на червону доріжку без макіяжу та вразила природною красою.
Про це повідомляє видання People.
Памела Андерсон з'явилась на червоній доріжці
У суботу, 19 жовтня, акторка вразила елегантним образом на заході у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Андерсон обрала для виходу вишукану чорну сукню з короткими рукавами з фактурної вовняної тканини з відкритими плечима, яку доповнила клатчем в тон. Волосся зірка зібрала в гладкий низький хвіст. Акторка вчергове з'явилася на публічному заході без макіяжу. Цього разу Андерсон нанесла на губи краплинку блиску.
Акторка продовжує дотримуватися своєї філософії "без макіяжу", яку вона сповідує останніми роками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Аль Пачіно пережив клінічну смерть у розпал пандемії коронавірусу. А також відомий актор Мел Гібсон вийшов на червону доріжку з красунею-дочкою та сином.
Читайте Новини.LIVE!