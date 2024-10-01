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Памела Андерсон розкрила недоліки своєї зовнішності

1 жовтня 2024 20:45
Віталій Ковальчук - Редактор
Памелу Андерсон назвали "Жінкою року", а вона назвала недоліки своєї зовнішності
Американська модель, акторка Памела Андерсон. Фото: Instagram/glamourmag
Віталій Ковальчук - Редактор

Американська модель, акторка Памела Андерсон з’явилась на обкладинці глянцю Glamour. Видання оголосило 57-річну зірку "Жінкою року". В інтерв’ю редакції Андерсон розкрила деякі недоліки своєї зовнішності. 

Про це повідомляє Glamour.

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Останні роки модель відвідує світські заходи та бере участь у зйомках, фотосесіях без макіяжу. Після смерті своєї подруги, яка робила їй мейкап, зірка Playboy інколи навіть не пудриться перед виходом на червону доріжку. Втім для співпраці з глянцем Glamour, який назвав Памелу Андерсон "Жінкою року", модель все ж таки трохи використала косметику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За словами моделі, зараз без макіяжу вона почувається більш впевнено, ніж в молодості. Вона сприймає себе такою, якою є. У відвертій розмові з редакцією видання Андерсон озвучила, які, на її думку, недоліки вона має. 

"Зараз у мене важливий момент — прийняти свої шрами та недоліки. Одне око менше іншого, мій ніс кривий, мої губи дивні. Усі люди дивні. Усі мають недоліки", — зізналась Памела.

Модель зазначила, що зараз уперше в житті вона відчуває: якщо одягне купальник, то почуватиметься добре. 

"Це так звільняє. І так шалено намагатися відповідати нереалістичним очікуванням того, як люди хочуть, щоб ти виглядала або як поводилася. Коли стаєш старшим, все змінюється", — підсумувала Андерсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що заарештованого американського репера P. Diddy перевели із камери посиленого нагляду.  Також ми розповідали, що інсайдери "злили" фото з весілля акторки Ребел Вілсон в Італії.

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