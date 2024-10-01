Памелу Андерсон назвали "Женщиной года", а она назвала недостатки своей внешности

Памела Андерсон раскрыла недостатки своей внешности
Американская модель, актриса Памела Андерсон появилась на обложке глянца Glamour. Издание объявило 57-летнюю звезду "Женщиной года". В интервью редакции Андерсон раскрыла некоторые недостатки своей внешности.
Об этом сообщает Glamour.
Недостатки во внешности Памелы Андерсон
В последние годы модель посещает светские мероприятия и участвует в съемках, фотосессиях без макияжа. После смерти своей подруги, которая делала ей макияж, звезда Playboy иногда даже не пудрится перед выходом на красную дорожку. Впрочем, для сотрудничества с глянцем Glamour, который назвал Памелу Андерсон "Женщиной года", модель все же немного использовала косметику.
По словам модели, сейчас без макияжа она чувствует себя увереннее, чем в молодости. Она воспринимает себя такой, какой есть. В откровенном разговоре с редакцией издания Андерсон озвучила, какие, по ее мнению, недостатки у нее.
"Сейчас у меня важный момент — принять свои шрамы и недостатки. Один глаз меньше другого, мой нос кривой, мои губы странные. Все люди странные. У всех есть недостатки", — призналась Памела.
Модель отметила, что сейчас впервые в жизни она чувствует: если наденет купальник, то будет чувствовать себя хорошо.
"Это так освобождает. И так безумно пытаться соответствовать нереалистичным ожиданиям того, как люди хотят, чтобы ты выглядела или как себя вела. Когда становишься старше, все меняется", — подытожила Андерсон.
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