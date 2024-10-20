Памела Андерсон вышла в свет без макияжа.

Актриса Памела Андерсон. Фото: Reuters

Актриса Памела Андерсон посетила четвертый ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии. Звезда сериала "Спасатели Малибу" вышла на красную дорожку без макияжа и поразила природной красотой.

Об этом сообщает издание People.

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Памела Андерсон появилась на красной дорожке

В субботу, 19 октября, актриса поразила элегантным образом на мероприятии в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Андерсон выбрала для выхода изысканное черное платье с короткими рукавами из фактурной шерстяной ткани с открытыми плечами, дополненное клатчем в тон. Волосы звезда собрала в гладкий низкий хвост. Актриса в очередной раз появилась на публичном мероприятии без макияжа. В этот раз Андерсон нанесла капельку блеска на губы.

Актриса Памела Андерсон в Музее киноакадемии. Фото: Reuters

Актриса Памела Андерсон появилась на красной дорожке без макияжа. Фото: Reuters

Актриса продолжает придерживаться своей философии "без макияжа", которую она исповедует в последние годы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино пережил клиническую смерть в разгар пандемии коронавируса. А также известный актер Мел Гибсон вышел на красную дорожку с красавицей-дочкой и сыном.