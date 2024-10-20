Памела Андерсон вышла в свет без макияжа.

Без капли макияжа — Памела Андерсон поразила появлением на гала-вечере Музея киноакадемии
Актриса Памела Андерсон посетила четвертый ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии. Звезда сериала "Спасатели Малибу" вышла на красную дорожку без макияжа и поразила природной красотой.
Об этом сообщает издание People.
Памела Андерсон появилась на красной дорожке
В субботу, 19 октября, актриса поразила элегантным образом на мероприятии в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Андерсон выбрала для выхода изысканное черное платье с короткими рукавами из фактурной шерстяной ткани с открытыми плечами, дополненное клатчем в тон. Волосы звезда собрала в гладкий низкий хвост. Актриса в очередной раз появилась на публичном мероприятии без макияжа. В этот раз Андерсон нанесла капельку блеска на губы.
Актриса продолжает придерживаться своей философии "без макияжа", которую она исповедует в последние годы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Аль Пачино пережил клиническую смерть в разгар пандемии коронавируса. А также известный актер Мел Гибсон вышел на красную дорожку с красавицей-дочкой и сыном.
Читайте Новини.LIVE!