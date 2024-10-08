Аль Пачіно ледь не помер у розпал пандемії COVID-19 — деталі

Аль Пачіно пережив клінічну смерть у розпал пандемії
Артист Аль Пачіно шокував, як пережив клінічну смерть. Він ледь не помер під час захворювання. Актора мучила лихоманка та зневоднення.
Про це пише The New York Times.
Аль Пачіно ледь не помер у розпал пандемії COVID-19
Артист розповів, що чотири роки тому майже покинув цей світ назавжди. Він захворів у розпал пандемії COVID-19. Аль Пачіно страждав від лихоманки та зневоднення. В один з днів йому стало так погано, що він покликав сестру. Раптом втратив свідомість, а коли отямився, то в його будинку було шестеро лікарів, які екстрено надавали йому медичну допомогу.
"У мене не було пульсу. За лічені хвилини швидка допомога була перед моїм будинком. У мене у вітальні було близько шести парамедиків і двоє лікарів. Було шоком відкрити очі й побачити це. Всі були навколо мене, і вони сказали: "Він повернувся. Він тут", — пригадав актор.
Актор після опритомнення задумався про свої відчуття і про те, що очікує на людину після смерті.
"Я не бачив білого світла чи чогось такого. Там нічого не було. Як каже Гамлет: "Бути чи не бути"; "Недосліджена країна, з якої не повертається жоден мандрівник". Нічого такого. Тебе просто більше немає. Я ніколи в житті про таке не думав", — додав актор.
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