Аль Пачіно ледь не помер у розпал пандемії COVID-19 — деталі

Голлівудський актор Аль Пачіно. Фото: Reuters

Артист Аль Пачіно шокував, як пережив клінічну смерть. Він ледь не помер під час захворювання. Актора мучила лихоманка та зневоднення.

Про це пише The New York Times.

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Аль Пачіно ледь не помер у розпал пандемії COVID-19

Артист розповів, що чотири роки тому майже покинув цей світ назавжди. Він захворів у розпал пандемії COVID-19. Аль Пачіно страждав від лихоманки та зневоднення. В один з днів йому стало так погано, що він покликав сестру. Раптом втратив свідомість, а коли отямився, то в його будинку було шестеро лікарів, які екстрено надавали йому медичну допомогу.

"У мене не було пульсу. За лічені хвилини швидка допомога була перед моїм будинком. У мене у вітальні було близько шести парамедиків і двоє лікарів. Було шоком відкрити очі й побачити це. Всі були навколо мене, і вони сказали: "Він повернувся. Він тут", — пригадав актор.

Аль Пачіно ледве не помер під час пандемії. Фото: Reuters

Актор після опритомнення задумався про свої відчуття і про те, що очікує на людину після смерті.

"Я не бачив білого світла чи чогось такого. Там нічого не було. Як каже Гамлет: "Бути чи не бути"; "Недосліджена країна, з якої не повертається жоден мандрівник". Нічого такого. Тебе просто більше немає. Я ніколи в житті про таке не думав", — додав актор.

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