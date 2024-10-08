Аль Пачино чуть не умер в разгар пандемии COVID-19.

Голливудский актер Аль Пачино. Фото: Reuters

Артист Аль Пачино шокировал, как пережил клиническую смерть. Он чуть не умер во время болезни. Актера мучила лихорадка и обезвоживание.

Об этом пишет The New York Times.

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Артист рассказал, что четыре года назад почти покинул этот мир навсегда. Он заболел разгаром пандемии COVID-19. Аль Пачино страдал от лихорадки и обезвоживания. В один из дней ему стало так плохо, что он позвал сестру. Вдруг потерял сознание, а когда пришел в себя, то в его доме было шесть врачей, которые экстренно оказывали ему медицинскую помощь.

"У меня не было пульса. За считанные минуты скорая помощь была перед моим домом. У меня в гостиной было около шести парамедиков и два врача. Было шоком открыть глаза и увидеть это. Все были вокруг меня, и они сказали: "Он вернулся. Он здесь", — вспомнил актер.

Аль Пачино чуть не умер во время пандемии. Фото: Reuters

Актер после сознания задумался о своих ощущениях и о том, что ожидает человека после смерти.

"Я не видел белого света или чего-то такого. Там ничего не было. Как говорит Гамлет: "Быть или не быть"; "Неисследованная страна, из которой не возвращается ни один путешественник". Ничего такого. Тебя просто больше нет. Я никогда в жизни о таком не думал", — добавил актер.

Напомним, мужчина украинской певицы Анны Опанасюк после войны попал в особую больницу. Также король Чарльз решил пока не лечиться от рака.