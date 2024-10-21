Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/bobmackie/

Звезда "Дюны" и "Эфории" Зендея посетила церемонию Rock & Roll Hall of Fame Induction. Актриса перевоплотилась в популярную певицу Шер.

Об этом сообщили British Vogue.

Читайте также:

Зендея очаровала образом в золоте

Актриса появилась на красной дорожке в расшитом бисером золотом платье с перекрестными вырезами и прозрачной юбкой с высоким разрезом.

Звезда "Дюны" выбрала винтажное платье от Bob Mackie Couture из осенней коллекции дизайнера 2001 под названием "Foreign Intrigue".

Звезда "Эйфории" дополнила образ золотыми каблуками от Christian Louboutin, золотыми браслетами и бриллиантовыми серьгами.

Зендея на Rock & Roll Hall of Fame Induction. Фото: instagram.com/bobmackie/

Зендея в виде Шер. Фото: instagram.com/bobmackie/

Образ актрисы был похож на культовое платье Шер в 1972 году. Зендея радикально изменила прическу и перекрасила волосы под образ культовой певицы.

Напомним, актер Мел Гибсон вышел на красную дорожку с красавицей-дочкой и сыном. А также актриса Памела Андерсон поразила появление на гала-вечере Музея киноакадемии.