Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Зендея покорила красную дорожку в образе Шер arrow

Зендея покорила красную дорожку в образе Шер

21 октября 2024 11:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Зендея посетила Rock &amp; Roll Hall of Fame Induction в золоте
Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/bobmackie/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Дюны" и "Эфории" Зендея посетила церемонию Rock & Roll Hall of Fame Induction. Актриса перевоплотилась в популярную певицу Шер.

Об этом сообщили British Vogue.

Читайте также:

Зендея очаровала образом в золоте

Актриса появилась на красной дорожке в расшитом бисером золотом платье с перекрестными вырезами и прозрачной юбкой с высоким разрезом.

Звезда "Дюны" выбрала винтажное платье от Bob Mackie Couture из осенней коллекции дизайнера 2001 под названием "Foreign Intrigue".

Звезда "Эйфории" дополнила образ золотыми каблуками от Christian Louboutin, золотыми браслетами и бриллиантовыми серьгами.

Зендея на красной дорожке
Зендея на Rock & Roll Hall of Fame Induction. Фото: instagram.com/bobmackie/
Зендея повторила образ Шер
Зендея в виде Шер. Фото: instagram.com/bobmackie/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Bob Mackie (@bobmackie)

Образ актрисы был похож на культовое платье Шер в 1972 году. Зендея радикально изменила прическу и перекрасила волосы под образ культовой певицы.

Напомним, актер Мел Гибсон вышел на красную дорожку с красавицей-дочкой и сыном. А также актриса Памела Андерсон поразила появление на гала-вечере Музея киноакадемии.

платье стиль зарубежные звезды церемония "Эйфорія"

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

13:09 В США умер известный турецкий оппозиционер — что о нем известно

13:05 Появятся ли "языковые патрули" во Львове — ответ Садового

13:00 Денежная помощь в 21 тыс. грн — кто и когда получит выплаты

12:57 Золотые сладости — на Одесчине потратят полмиллиона гривен на подарки

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

12:41 ДТП с маршруткой в Киеве — количество пострадавших возросло

12:40 Повышение налогов в Украине — эксперты назвали ключевые риски

12:30 В "Укроборонпроме" назначен новый гендиректор — что о нем известно

12:26 Всего за 16 тыс. долларов — в центре Одессы продают квартиру с чердаком, фото

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

13:09 В США умер известный турецкий оппозиционер — что о нем известно

13:05 Появятся ли "языковые патрули" во Львове — ответ Садового

13:00 Денежная помощь в 21 тыс. грн — кто и когда получит выплаты

12:57 Золотые сладости — на Одесчине потратят полмиллиона гривен на подарки

12:41 ДТП с маршруткой в Киеве — количество пострадавших возросло

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

12:40 Повышение налогов в Украине — эксперты назвали ключевые риски

12:30 В "Укроборонпроме" назначен новый гендиректор — что о нем известно

12:26 Всего за 16 тыс. долларов — в центре Одессы продают квартиру с чердаком, фото

12:08 В Украине цены на популярный продукт установили новые рекорды

11:59 Оккупанты ударили дронами по жилому сектору в Сумах — детали от ОВА

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК