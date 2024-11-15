Юбилейный показ Elie Saab – платья звезд

Певица Селин Дион. Фото: Reuters

Легендарные звезды Голливуда вышли на подиум в Саудовской Аравии для показа Elie Saab, посвященного сезону в Эр-Рияде. На событии было представлено около 300 новых моделей.

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Модный показ "1001 сезон Elie Saab" походил на mini-Coachella. Для гостей мероприятия пели легендарные звезды — Селин Дион, Дженнифер Лопес и Камила Кабельо, а также ливанская певица Нэнси Аджрам и египетский музыкант Амр Диаб. Среди других звезд также присутствовали Карин Ройтфельд, Холли Берри, Моника Беллуччи, Рози Гантингтон-Уайтли, Поппи Делевинь, Келли Резерфорд, Алек Век, Амелия Грей Гамлин, Адриана Лима и другие.

Певица Селин Дион на показе Elie Saab. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес на показе Elie Saab. Фото: Reuters

Модели платьев от Elie Saab. Фото: Reuters

На показе легендарный дизайнер представил более 300 моделей. Дебютировало много новинок, но, возможно, наиболее знаковой стала вещь из архива Saab: культовое красное платье, которое актриса Холли Берри надела на церемонию вручения премии "Оскар" в 2002 году. Тогда на церемонии звезда вошла в историю как первая темнокожая женщина, получившая Оскар за лучшую женскую роль.

Актриса Холли Берри на показе Elie Saab. Фото: Reuters

Напомним, актриса Зендея покорила красную дорожку в образе Шер. А также актриса Анджелина Джоли на красной дорожке поразила кудрями.