P. Diddyn у в'язниці — в яких умовах тримають репера

Американський репер P. Diddy. Фото: Reuters

Репер Шона "P. Diddy" Комбса нині перебуває у відділенні 4 North Бруклінського міського центру утримання під вартою. Одна з відомих журналісток розповіла, в яких умовах тримають там ув'язнених.

Про це пише The Mirror US.

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Журналістка Тіффані Фонг розповіла, що замість камер у відділенні кімнати, як у гуртожитку. За її словами, ув'язнені прокидаються близько 6 ранку кожного дня і протягом дня перевіряють їх кількість. Журналіст розповіла, що ув'язнені можуть проводити час у спортзалі або грати в настільні та карткові ігри. У відділенні також є стіл для пінг-понгу.

"Ув'язнені мають доступ до планшетів, які не підключені до інтернету. Вони можуть дивитися фільми, грати у відеоігри, слухати музику. Мабуть, є книги, але їхня кількість обмежена", — додала вона.

Втім, у відділенні "4 Північ" все ще діють деякі суворі правила. Зокрема, там дуже маленькі ліжка. Фонг припускає, що вони розміщені не більше, ніж за фут (30 см — Ред.) одна від одної.

"Душові та ванні кімнати мають лише тонку шторку для усамітнення. Інші ув'язнені можуть багато чого почути", — додала вона.

Нагадаємо, нині 55-річний репер перебуває в очікуванні розгляду своєї справи федеральним судом. Він був заарештований у вересні за звинуваченням у торгівлі людьми, змові з метою рекету і проституції. Комбс категорично заперечує усі звинувачення проти себе і не визнає себе винним.

Раніше ми писали про те, що маєток P. Diddy не хочуть купувати через брудну репутацію. А також ми повідомляли про перемоги скандального P. Diddy на премії "Греммі".