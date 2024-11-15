P. Diddyn в тюрьме - в каких условиях держат рэпера

Американский рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Рэпер Шон "P. Diddy" Комбс в настоящее время находится в отделении 4 North Бруклинского городского центра содержания под стражей. Одна из известных журналистов рассказала, в каких условиях держат там заключенных.

Об этом пишет The Mirror US.

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В каких условиях держат P. Diddy

Журналистка Тиффани Фонг рассказала, что вместо камер в отделении комнаты, как в общежитии. По ее словам, заключенные просыпаются около 6 утра ежедневно и в течение дня проверяют их количество. Журналист рассказала, что заключенные могут проводить время в спортзале или играть в настольные и карточные игры. В отделении есть стол для пинг-понга.

"У заключенных есть доступ к планшетам, которые не подключены к интернету. Они могут смотреть фильмы, играть в видеоигры, слушать музыку. Наверное, есть книги, но их количество ограничено", — добавила она.

Впрочем, в отделении "4 Север" все еще действуют некоторые строгие правила. В частности, там очень маленькие кровати. Фонг предполагает, что они размещены не больше, чем на фут (30 см – Ред.) друг от друга.

"Душевые и ванные комнаты имеют только тонкую шторку для уединения. Другие заключенные могут услышать многое", — добавила она.

Напомним, ныне 55-летний рэпер находится в ожидании рассмотрения своего дела федеральным судом. Он был арестован в сентябре по обвинению в торговле людьми, сговоре с целью рэкета и проституции. Комбс категорически отрицает все обвинения против себя и не признает себя виновным.

Раньше мы писали о том, что имение P. Diddy не хотят покупать из-за грязной репутации. А также мы сообщали о победах скандального P. Diddy на премии "Грэмми".