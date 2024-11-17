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Дочери P. Diddy почтили память своей покойной матери

17 ноября 2024 07:50
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Дочери P. Diddy обратились к покойной матери в годовщину смерти - фото
Ким Портер с дочерьми. Фото: instagram.com/ladykp
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Дочери-близнецы рэпера P. Diddy (Шона Комбса) — Д'Лила Джесси — вспомнили свою покойную мать Ким Портер. Модель скончалась шесть лет назад от пневмонии.

В годовщину трагедии девушки поделились трогательной корреспонденцией в Instagram .

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Сестры поделилась черно-белой фотографией с мамой. В кадре Портер позировала с новорожденными дочерьми.

В подписи к фото Д'Лила и Джесси умилили своим обращением к покойной маме.

"Мы не можем поверить, что прошло уже шесть лет без тебя. Мы думаем о тебе каждую секунду. Мы любим и скучаем по тебе так сильно, что словами не передать. Мы хотели бы, чтобы ты была здесь, с нами, но мы знаем, что твой дух будет с нами всегда! Мы любим тебя, мамочка", — обратились к самой родной девушки.

P. Diddy и Ким Портер с детьми
P. Diddy и Ким Портер с детьми. Фото: instagram.com/the_combs_twins

Напомним, P. Diddy и Ким портер были в отношениях в течение 13 лет, но официально так и не поженились. За время романа у пары родилось трое общих детей — сын Кристиан и дочери-близнецы Д'Лила и Джесси. Кроме того, рэпер усыновил сына модели от предыдущих отношений — Квинси.

Ким Портер скончалась 15 ноября 2018 года в 46 лет. Официальной причиной смерти модели явилась пневмония.

Ранее мы рассказывали подробности о загадочной смерти бывшей девушки P. Diddy.

Также стало известно, почему Дженнифер Лопес разорвала отношения со скандальным рэпером.

смерть дети соцсети зарубежные звезды P. Diddy

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