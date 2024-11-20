P. Diddy вбив птаха посеред Нью-Йорку — деталі

Американський репер та музичний продюсер P. Diddy. Фото: скриншот

Колишній охоронець репера P. Diddy розповів про жертвоприношення. Він стверджує, що артист скоїв убивство птаха в 1999 році.

Про це пише Page Six.

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У новому документальному фільмі "The Honorable Shyne" Джин Діл, який працював охоронцем репера, розповів про нього страхітливу історію.

P. Diddy прослухав свій вирок щодо справи по стрілянині в нічному клубі у 1999 році, а після попросив його відвести в Центральний парк Нью-Йорка. Там на музичного магната чекав якийсь чоловік.

"Коли P. Diddy наблизився до хлопця, він просто впав на коліна. Наступне, що я бачив, це дим, який парував навколо репера — це був шавлій чи щось подібне", — стверджує охоронець.

Ексохоронець P. Diddy Джин Діл. Фото: скриншот

Далі чоловік дістав Біблію, почав молитися та поклав свої руки на P. Diddy. Наказав реперу схопити білого птаха з клітки, яку він приніс.

"Репер узяв цього білого птаха і підкинув в повітря, а птах просто впав на землю, бум цеглиною. Я подумав: "О, боже!" Птах помер... Птах навіть не ворухнувся. P. Diddy просто швидко пішов від нього", — розповів Діл.

Нагадаємо, заарештований та звинувачений у сексуальному насильстві репер P. Diddy шантажує своїх жертв. Також ми розповідали, чому співачка Дженніфер Лопес свого часу покинула артиста.