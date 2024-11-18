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Шантажує жертв — P. Diddy порушив правила ув'язнення

18 листопада 2024 07:50
Світлана Заболотна - Редактор
P. Diddy шантажує свідків та присяжних — "брудні" деталі
Американський репер P. Diddy. Фото: Reuters
Світлана Заболотна - Редактор

Прокурори звинувачують заарештованого американського репера P. Diddy в "корупційному" впливі на судовий процес. Він нібито з в'язниці шантажував свідків та маніпулює думкою суспільства.

Про це пише Page Six. 

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Федеральний уряд заявив, що з того часу, як P. Diddy перебуває під вартою, він "неодноразово" спілкувався з іншими людьми у спосіб, який порушував правила арешту.

Він нібито використовував телефони "принаймні восьми інших ув'язнених", щоб поспілкуватися з особами, яких немає в його списку контактів.

Прокурори стверджують, що репер заплатив іншим ув'язненим за цю послугу. А також використовував їхні рахунки через додатки для обробки платежів і депозити на комісійних рахунках.

Також P. Diddy порушив ще одне правило, коли наказав людині з іншого боку лінії — "додавати інших людей за допомогою тристороннього дзвінка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ця практика також не дозволена. Оскільки вона допомагає приховати осіб, з якими був контакт. Неодноразове порушення відповідачем правил багато говорить про його здатність виконувати будь-які умови звільнення", — йдеться в судових документах.

На думку прокурорів, репер, зокрема вдався до стратегії "піару" під час своїх телефонних розмов, щоб "використати публічні заяви для зміни думки громадськості".

"За вказівками підсудного його діти опублікували відео у соцмережах, на якому вони разом зібралися, щоб відсвяткувати день народження заарештованого батька", — написали прокурори в судовому матеріалі.

Вони вважають, що це "втручання у справедливий судовий розгляд". Також бік обвинувачення передбачає, що репер може анонімно опублікувати інформацію, яка допоможе йому на суді. 

Загалом прокурори вирішили, що така поведінка артиста "має на меті шантаж жертв та змушення їх замовкнути, щоб вийти сухим з води".

Команда заарештованого ситуацію та заяви не коментує.

Нагадаємо, як репер P. Diddy розважається у в'язниці. Також його доньки вшанували пам'ять їхньої покійної матері.

США секс-скандал шантаж репер арешт P. Diddy

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