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Шантажирует жертв — P. Diddy нарушил правила заключения

18 ноября 2024 07:50
Светлана Заболотная - Редактор
P. Diddy шантажирует свидетелей и присяжных — "грязные" детали
Американский репер P. Diddy. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

Прокуроры обвиняют арестованного американского репера P. Diddy в "коррупционном" влиянии на судебный процесс. Он якобы из тюрьмы шантажировал свидетелей и манипулировал мнением общества.

Об этом пишет Page Six.

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Федеральное правительство заявило, что с тех пор, как P. Diddy находится под стражей, он "неоднократно" общался с другими людьми способом, который нарушал правила ареста.

Он якобы использовал телефоны "по крайней мере, восьми других заключенных", чтобы пообщаться с лицами, которых нет в его списке контактов.

Прокуроры утверждают, что репер заплатил другим заключённым за эту услугу. А также использовал их счета через приложения для обработки платежей и депозиты на комиссионных счетах.

Также P. Diddy нарушил еще одно правило, когда приказал человеку с другой стороны линии — "добавлять других людей с помощью трехстороннего звонка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOVE (@diddy)

"Эта практика также не разрешена. Поскольку она помогает скрыть личности людей, с которыми был контакт. Неоднократное нарушение ответчиком правил много говорит о его способности выполнять любые условия увольнения", — говорится в судебных документах.

По мнению прокуроров, репер, в частности, прибег к стратегии "пиара" во время своих телефонных разговоров, чтобы "использовать публичные заявления для изменения мнения общественности".

"По указаниям подсудимого его дети опубликовали видео в соцсетях, на котором они вместе собрались, чтобы отпраздновать день рождения арестованного отца", — написали прокуроры в судебном материале.

Они считают, что это "вмешательство в справедливое судебное разбирательство". Также сторона обвинения предусматривает, что репер может анонимно опубликовать информацию, которая поможет ему на суде.

В целом прокуроры решили, что такое поведение артиста "желание прибегнуть к шантажу жертв и вынуждение их замолчать, чтобы выйти сухим из воды".

Команда арестованного эти заявления не комментирует.

Напомним, как рэпер P. Diddy развлекается в тюрьме. Также его дочери почтили память их покойной матери.

США секс-скандал шантаж рэпер арест P. Diddy

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