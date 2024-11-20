P. Diddy убил птицу посреди Нью-Йорка — подробности

Американский рэппер и музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: скриншот

Бывший охранник репера P. Diddy рассказал о жертвоприношении. Он утверждает, что артист совершил убийство птицы в 1999 году.

Об этом пишет Page Six.

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В новом документальном фильме "The Honorable Shyne" Джин Дил, который работал охранником репера, рассказал о нем устрашающую историю.

P. Diddy прослушал свой приговор по делу по стрельбе в ночном клубе в 1999 году, а после попросил его отвести в Центральный парк Нью-Йорка. Там музыкального магната ждал какой-то человек.

"Когда P. Diddy приблизился к парню, он просто упал на колени. Следующее, что я видел, это дым, который парировал вокруг репера — это был шалфей или что-то подобное", — утверждает охранник.

Бывший охраник P. Diddy Джин Дил. Фото: скриншот

Затем человек взял Библию, начал молиться и возложил свои руки на P. Diddy. Приказал реперу схватить белую птицу из клетки, которую он принес.

"Репер взял эту белую птицу и подбросил в воздух, а птица просто упала на землю, бум кирпичом. Я подумал: "О, боже!" Птица умерла... Она даже не шевельнулась. P. Diddy просто быстро ушел от нее", — рассказал Дил.

Напомним, арестованный и обвиненный в сексуальном насилии репер P. Diddy шантажирует своих жертв. Также мы рассказывали, почему певица Дженнифер Лопес в свое время покинула артиста.