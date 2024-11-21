Скандал по делу Puff Daddy: обыск и поиск компромата на жертв

P.Diddy. Фото: скриншот видео

Адвокаты рэпера Шона Комбза, известного как Puff Daddy, возмущены обыском в его камере, во время которого изъяли личные документы музыканта. Они считают, что такие действия являются грубым нарушением прав их клиента. Теперь защита требует отменить обвинительное заключение или заменить группу прокуроров, ведущих дело.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Защитники заявляют, что изъятые 19 страниц рукописных записей содержат стратегии, которые он готовил для своей команды адвокатов. В то же время, прокуроры утверждают, что записи содержат другую информацию, в частности, указания для членов семьи Комбза. В них он якобы просил найти компромат на двух человек, проходящих жертвами по его делу.

Адвокат рэпера Марк Агнифило назвал обыск "спланированной зачисткой". По его словам, прокуроры хотят максимально усложнить подготовку к защите на будущем судебном процессе. Адвокат настаивает на том, что ситуация неприемлема и требует немедленного вмешательства суда.

Puff Daddy продумает свою защиту. Фото: скриншот видео

Прокурор Мэри Славик заявила, что все действия были проведены законно. По ее словам, изъятые записи передали отдельной группе экспертов, проверяющих документы, чтобы не допустить нарушений прав обвиняемого.

Судья Арун Субраманиан уже распорядился, чтобы все копии изъятых материалов были удалены, пока будет продолжаться рассмотрение ситуации. Как именно это повлияет на ход дела, пока неизвестно.

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