Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow P.Diddy пытается отыскать компромат на своих жертв arrow

P.Diddy пытается отыскать компромат на своих жертв

21 ноября 2024 07:50
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Скандал по делу Puff Daddy: обыск и поиск компромата на жертв
P.Diddy. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Адвокаты рэпера Шона Комбза, известного как Puff Daddy, возмущены обыском в его камере, во время которого изъяли личные документы музыканта. Они считают, что такие действия являются грубым нарушением прав их клиента. Теперь защита требует отменить обвинительное заключение или заменить группу прокуроров, ведущих дело.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Что интересного удалось найти в записях Puff Daddy

Защитники заявляют, что изъятые 19 страниц рукописных записей содержат стратегии, которые он готовил для своей команды адвокатов. В то же время, прокуроры утверждают, что записи содержат другую информацию, в частности, указания для членов семьи Комбза. В них он якобы просил найти компромат на двух человек, проходящих жертвами по его делу.

Адвокат рэпера Марк Агнифило назвал обыск "спланированной зачисткой". По его словам, прокуроры хотят максимально усложнить подготовку к защите на будущем судебном процессе. Адвокат настаивает на том, что ситуация неприемлема и требует немедленного вмешательства суда.

P.Diddy пытается отыскать компромат на своих жертв - фото 1
Puff Daddy продумает свою защиту. Фото: скриншот видео

Прокурор Мэри Славик заявила, что все действия были проведены законно. По ее словам, изъятые записи передали отдельной группе экспертов, проверяющих документы, чтобы не допустить нарушений прав обвиняемого.

Судья Арун Субраманиан уже распорядился, чтобы все копии изъятых материалов были удалены, пока будет продолжаться рассмотрение ситуации. Как именно это повлияет на ход дела, пока неизвестно.

Ранее мы писали о том, что астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе.

Также мы сообщали, что P. Diddy принес в жертву птицу перед оглашением приговора.

скандал знаменитости Голливуд звезды P.Diddy

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:17 Во Львовской области работник ТЦК взяла взятку — что решил суд

08:16 В ряде областей вводят экстренные отключения света

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре — условия

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

07:48 Оккупанты повредили предприятие в Днепре — что известно

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:45 День Достоинства и Свободы — история праздника в Украине

07:38 Женщина сдавала позиции ВСУ в Торецке — как наказал суд

07:18 В Днепре прогремели мощные взрывы

07:01 Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

08:17 Во Львовской области работник ТЦК взяла взятку — что решил суд

08:16 В ряде областей вводят экстренные отключения света

08:00 Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн в ноябре — условия

07:48 Оккупанты повредили предприятие в Днепре — что известно

07:45 День Достоинства и Свободы — история праздника в Украине

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

07:38 Женщина сдавала позиции ВСУ в Торецке — как наказал суд

07:18 В Днепре прогремели мощные взрывы

07:01 Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту

06:45 Что будет с долгами военнослужащего в случае его смерти

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024
Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо