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Астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе

20 листопада 2024 07:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
P.Diddy, Бейонсе та Jay-Z — що їх насправді об’єднує
P.Diddy. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Скандал, що розгорівся навколо відомого репера P.Diddy (Шона Комбза), набирає обертів. Зіркового музиканта звинувачують у численних злочинах, а його друзів — зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z — також не оминула хвиля критики. У мережі ширяться теорії про те, що ця "трійця" намагалася контролювати весь шоу-бізнес, усуваючи всіх, хто міг їм завадити.

Відомий астролог Катерина Соловйова в коментарі для РБК-Україна поділилася своєю професійною думкою на їх рахунок.

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Вона зробила ексклюзивний астрологічний розбір особистостей P.Diddy, Бейонсе та Jay-Z, розповівши, що може їх об’єднувати і які таємниці приховує їхнє життя.

Що астролог цікавого розповіла про P.Diddy

Астролог пояснила, що P.Diddy за знаком Зодіаку Скорпіон, і його Сонце перебуває у королівському градусі. Це означає, що репер має неабиякі магічні здібності, амбіції та талант до подолання труднощів. Проте у його космограмі є особливий аспект, який Соловйова назвала "печаттю Сатани".

За словами експерта, цей аспект приносить труднощі, замкнутість і хронічну підозрілість. Окрім того, життя репера супроводжують регулярні кризи, які трапляються приблизно кожні сім років. Також у космограмі P.Diddy простежується потужний канал насилля, що провокує необачність у діях і авантюризм.

Астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе - фото 1
Життя P.Diddy сповнене інтриг і несподіванок. Фото: скриншот відео

"Це може пояснити, чому його життя сповнене скандалів і ризикованих ситуацій", — зазначила астролог.

Астролог також проаналізувала сумісність P.Diddy зі зірковим подружжям. Виявилося, що Бейонсе та Jay-Z мають з репером певну спільність. Зокрема, для Бейонсе зв’язок із ним є взаємовигідним: їх об’єднують схожі цінності, світогляди та навіть смаки. Натомість Jay-Z, на думку експерта, має менше спільного з P.Diddy і може як виграти від цієї дружби, так і зазнати втрат.

Астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе - фото 2
 Jay-Z та Бейонсе. Фото: скриншот відео

Астрологія в житті Бейонсе

Бейонсе відома своєю вірою в астрологію. Співачка навіть присвятила знакам Зодіаку пісню "Signs". За словами Соловйової, саме астролог допоміг поп-діві уникнути багатьох помилок у кар’єрі та особистому житті.

Одного разу астролог радив Бейонсе скасувати виступ через передбачену небезпеку, але вона не послухала. Під час концерту частина декорацій впали на сцену, але співачці вдалося уникнути серйозних травм. З того часу вона завжди радиться зі своїм астрологом.

На думку Соловйової, Королева Бі неодмінно скористається порадами своїх експертів, аби вирішити непросту ситуацію, в якій опинилася через скандал із P.Diddy.

Раніше ми писали про те, що діти P. Diddy привітали скандального репера з днем народження.

Також ми повідомляли, що ФБР змусило Аффлека розлучитися з Лопес через відверте відео з P. Diddy.

скандал знаменитості Бейонсе зірки P. Diddy

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