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Діти P. Diddy привітали скандального репера з днем народження

5 листопада 2024 23:30
Ганна Корешкова - Редактор
День народження P. Diddy у в'язниці — діти привітали репера
Репер P. Diddy. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Діти скандального американського репера та продюсера P.Diddy зворушливо привітали його із днем народження. Зірка нині перебуває у в'язниці через звинувачення у насиллі та торгівлі людьми.

Зворушливе відео опублікував син репера Джастін на своїй сторінці в Instagram.

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День народження P. Diddy 

Син репера Джастін показав, як він разом із братами та сестрами вітає P. Diddy з днем народження по телефону. Діти репера зворушливо заспівали йому "Happy birthday".

Музичний магнат був розчулений привітаннями.

"Я люблю вас усіх, дуже сильно люблю. Дякую вам за те, що ви сильні, і дякую за те, що ви поруч зі мною і підтримуєте мене. Я люблю вас. У мене найкраща сім'я в світі. Сьогодні мій день народження. Я щасливий. Дякую вам", — сказав репер.

Репер додав, що дуже сумує за родиною та не може дочекатися, коли вони побачаться знову.

Окрім 30-річного Джастіна, P. Diddy є батьком 33-річного Квінсі Брауна, 26-річного Крістіана "Кінга" Комбса, а також 18-річної Ченс Комбс, 17-річних близнючок Д'Лайли та Джессі Комбс, а також крихітної Лав Комбс, якій нещодавно виповнився 1 рік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Quincy (@quincy)

Нагадаємо, раніше ми писали, що гостей вечірок P. Diddy змушували підписувати особливу угоду. Також ми розповідали, що модель Playboy бачила камери у скандальних спальнях P. Diddy.

День народження закордонні зірки репер P. Diddy діти

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