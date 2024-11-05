День рождения P. Diddy в тюрьме — дети поздравили рэппера

Рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Дети скандального американского рэпера и продюсера P.Diddy трогательно поздравили его с днем рождения. Звезда находится в тюрьме из-за обвинений в насилии и торговле людьми.

Трогательное видео опубликовал сын рэпера Джастин на своей странице в Instagram.

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День рождения P. Diddy

Сын рэпера Джастин показал, как он вместе с братьями и сестрами поздравляет P. Diddy с днем рождения по телефону. Дети рэпера трогательно спели ему "Happy birthday".

Музыкальный магнат был растроган поздравлениями.

"Я люблю вас всех, очень сильно люблю. Спасибо вам за то, что вы сильные, и спасибо за то, что вы рядом со мной и поддерживаете меня. Я люблю вас. У меня самая лучшая семья в мире. Сегодня мой день рождения. Я счастлив. Спасибо вам", — сказал рэпер.

Рэпер добавил, что очень скучает по семье и не может дождаться, когда они увидятся снова.

Помимо 30-летнего Джастина, P. Diddy является отцом 33-летнего Квинси Брауна, 26-летнего Кристиана "Кинга" Комбса, а также 18-летней Ченс Комбс, 17-летних близнецов Д'Лайлы и Джесси Комбс, а также крошечной Лав Комбс, которой недавно исполнился 1 год.

Напомним, ранее мы писали, что гостей вечеринок P. Diddy заставляли подписывать особое соглашение. Также мы рассказывали, что модель Playboy видела камеры в скандальных спальнях P. Diddy.