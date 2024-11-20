Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе arrow

Астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе

20 ноября 2024 07:50
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
P.Diddy, Бейонсе и Jay-Z — что их действительно объединяет
P.Diddy. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Скандал, разгоревшийся вокруг известного рэпера P.Diddy (Шона Комбза), набирает обороты. Звездный музыкант обвиняется в многочисленных преступлениях, а его друзей — звездных супругов Бейонсе и Jay-Z — также не обошла волна критики. В сети распространяются теории о том, что эта "троица" пыталась контролировать весь шоу-бизнес, устраняя всех, кто мог им помешать.

Известный астролог Екатерина Соловьева в комментарии для РБК-Украина поделилась своим профессиональным мнением на их счет.

Читайте также:

Она сделала эксклюзивный астрологический разбор личностей P.Diddy, Бейонсе и Jay-Z, рассказав, что может их объединять и какие тайны скрывает их жизнь.

Что астролог интересного рассказала о P.Diddy

Астролог объяснила, что P.Diddy по знаку Зодиака Скорпион и его Солнце находится в королевском градусе. Это означает, что рэпер имеет незаурядные магические способности, амбиции и талант к преодолению трудностей. Однако в его космограмме есть особый аспект, который Соловьева назвала "печатью сатаны".

По словам эксперта, этот аспект приносит трудности, замкнутость и хроническую подозрительность. Кроме того, жизнь рэпера сопровождают регулярные кризисы, которые происходят примерно каждые семь лет. Также в космограмме P.Diddy прослеживается мощный канал насилия, провоцирующий опрометчивость в действиях и авантюризм.

Астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе - фото 1
Жизнь P.Diddy полна интриг и неожиданностей. Фото: скриншот видео

"Это может объяснить, почему его жизнь полна скандалов и рискованных ситуаций", — отметила астролог.

Астролог также проанализировала совместимость P.Diddy со звездными супругами. Оказалось, что у Бейонсе и Jay-Z есть с рэпером определенное сходство. В частности, для Бейонсе связь с ним взаимовыгодна: их объединяют схожие ценности, мировоззрения и даже вкусы. Зато Jay-Z, по мнению эксперта, имеет меньше общего с P.Diddy и может как выиграть от этой дружбы, так и понести потери.

Астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе - фото 2
Jay-Z и Бейонсе. Фото: скриншот видео

Астрология в жизни Бейонсе

Бейонсе известна своей верой в астрологию. Певица даже посвятила знакам Зодиака песню "Signs". По словам Соловьевой, именно астролог помог поп-диве избежать многих ошибок в карьере и личной жизни.

Однажды астролог советовал Бейонсе отменить выступление из-за предсказуемой опасности, но она не послушалась. Во время концерта часть декораций упала на сцену, но певице удалось избежать серьезных травм. С этого времени она всегда советуется со своим астрологом.

По мнению Соловьевой, Королева Би непременно воспользуется советами своих экспертов, чтобы разрешить непростую ситуацию, в которой оказалась из-за скандала с P.Diddy.

Ранее мы писали о том, что дети P. Diddy поздравили скандального рэпера с днем рождения.

Также мы сообщали, что ФБР заставило Аффлека расстаться с Лопес из-за откровенного видео с P. Diddy.

скандал знаменитости Бейонсе звезды P. Diddy

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:42 Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

08:34 В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно

08:26 Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

08:12 В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото

08:02 Мужчина не взял повестку и отрицал вину — приговор суда

09:21 Графики подачи света сегодня — какие прогнозы

09:10 Google опережает график — выпущен Android 16 для разработчиков

09:01 Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:42 Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

08:34 В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно

08:26 Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

08:12 В Вашингтоне прошла акция к 1000 дням войны в Украине — фото

08:02 Мужчина не взял повестку и отрицал вину — приговор суда

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо