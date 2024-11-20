P.Diddy, Бейонсе и Jay-Z — что их действительно объединяет

P.Diddy. Фото: скриншот видео

Скандал, разгоревшийся вокруг известного рэпера P.Diddy (Шона Комбза), набирает обороты. Звездный музыкант обвиняется в многочисленных преступлениях, а его друзей — звездных супругов Бейонсе и Jay-Z — также не обошла волна критики. В сети распространяются теории о том, что эта "троица" пыталась контролировать весь шоу-бизнес, устраняя всех, кто мог им помешать.

Известный астролог Екатерина Соловьева в комментарии для РБК-Украина поделилась своим профессиональным мнением на их счет.

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Что астролог интересного рассказала о P.Diddy

Астролог объяснила, что P.Diddy по знаку Зодиака Скорпион и его Солнце находится в королевском градусе. Это означает, что рэпер имеет незаурядные магические способности, амбиции и талант к преодолению трудностей. Однако в его космограмме есть особый аспект, который Соловьева назвала "печатью сатаны".

По словам эксперта, этот аспект приносит трудности, замкнутость и хроническую подозрительность. Кроме того, жизнь рэпера сопровождают регулярные кризисы, которые происходят примерно каждые семь лет. Также в космограмме P.Diddy прослеживается мощный канал насилия, провоцирующий опрометчивость в действиях и авантюризм.

Жизнь P.Diddy полна интриг и неожиданностей. Фото: скриншот видео

"Это может объяснить, почему его жизнь полна скандалов и рискованных ситуаций", — отметила астролог.

Астролог также проанализировала совместимость P.Diddy со звездными супругами. Оказалось, что у Бейонсе и Jay-Z есть с рэпером определенное сходство. В частности, для Бейонсе связь с ним взаимовыгодна: их объединяют схожие ценности, мировоззрения и даже вкусы. Зато Jay-Z, по мнению эксперта, имеет меньше общего с P.Diddy и может как выиграть от этой дружбы, так и понести потери.

Jay-Z и Бейонсе. Фото: скриншот видео

Астрология в жизни Бейонсе

Бейонсе известна своей верой в астрологию. Певица даже посвятила знакам Зодиака песню "Signs". По словам Соловьевой, именно астролог помог поп-диве избежать многих ошибок в карьере и личной жизни.

Однажды астролог советовал Бейонсе отменить выступление из-за предсказуемой опасности, но она не послушалась. Во время концерта часть декораций упала на сцену, но певице удалось избежать серьезных травм. С этого времени она всегда советуется со своим астрологом.

По мнению Соловьевой, Королева Би непременно воспользуется советами своих экспертов, чтобы разрешить непростую ситуацию, в которой оказалась из-за скандала с P.Diddy.

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