Надя Дорофєєва та Позитив заінтригували кадрами у ліжку (відео)

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників новим відео, яке записала зі своїм колишнім партнером по гурту "Время и Стекло" Позитивом (Олексій Завгородній). Колеги натякнули на дещо спільне.

Кумедний ролик зірки опублікували в Instagram.

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Співачка поділилася із фанами відео, на якому її "переслідував" колишній колега — Позитив вважався Наді у ліжку, у перукаря, в кав'ярні та навіть на поличці в холодильнику. А наприкінці відео вже "реальний" співак натякнув артистці, що час "сплив".

Відео зірок викликало бурхливі обговорення у мережі. Фанати припускають, що таким чином Надя та Позитив готують їх до спільного дуету.

Після розпаду гурту "Время и Стекло" час від часу артисти все ж об'єднувалися на сцені та співали пісню "Дим". Тепер же прихильники сподіваються почути новий хіт від улюбленого дуету.

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