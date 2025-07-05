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Надя Дорофеева заинтриговала фанов видео со своим "бывшим"

5 июля 2025 16:06
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Надя Дорофеева и Позитив заинтриговали кадрами в постели (видео)
Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников новым видео, которое записала со своим бывшим партнером по группе "Время и Стекло" Позитивом (Алексей Завгородний). Коллеги намекнули на нечто общее.

Забавный ролик звезды опубликовали в Instagram.

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Певица поделилась с фанами видео, на котором ее "преследовал" бывший коллега — Позитив считался Нади в постели, у парикмахера, в кафе и даже на полочке в холодильнике. А в конце видео уже "реальный" певец намекнул артистке, что время "истекло".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Видео звезд вызвало бурные обсуждения в сети. Фанаты предполагают, что таким образом Надя и Позитив готовят их к совместному дуэту.

После распада группы "Время и Стекло" время от времени артисты все же объединялись на сцене и пели песню "Дым". Теперь же поклонники надеются услышать новый хит от любимого дуэта.

Напомним, Дмитрий Монатик ошеломил невероятным шоу в Киеве — Новини.LIVE рассказали подробности и показали эксклюзивные кадры.

А также мы писали, что Потап серьезно поссорился с Тиной Кароль из-за нового клипа.

Надя Дорофеева соцсети Позитив украинские звезды "Время и Стекло"
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