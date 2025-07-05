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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Яскраве шоу та заручини — MONATIK "розірвав" сольним концертом arrow

Яскраве шоу та заручини — MONATIK "розірвав" сольним концертом

5 липня 2025 14:11
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Як пройшов концерт Монатіка у Києві — були навіть заручини (фото)
Концерт MONATIK у Києві. Фото: Новини.LIVE
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська столиця 4 липня наповнилася музикою і ритмом, адже свій сольний концерт дав MONATIK. Співак став першим артистом, який зібрав глядачів на яскравому шоу в "Українському домі".

Редакція Новини.LIVE побувала на події та розповідає про неї читачам.

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Як минув концерт MONATIK у Києві

Сотні гостей зібралися ввечері 4 липня на грандіозне шоу артиста в "Українському домі". Концерт став другою подією із чотирьох у межах концепту "I.V.". Таким чином Монатік вирішив презентувати свій майбутній четвертий альбом "Вічно танцююча людина".

Від самого початку на гостей заходу чекало чимало приємних сюрпризів та цікавих локацій від партнерів заходу. Перед початком шоу глядачі мали змогу придбати сувеніри, зроби яскраві світлини у фотозонах та взяти участь у благодійних ініціативах — під час події збирали кошти на забезпечення житлом ВПО, підтримку дітей військових, а також розвиток інклюзивних ініціатив.

Концерт Монатіка в Києві - фото
Благодійні локації на концерті MONATIK. Фото: Новини.LIVE

Серед зіркових гостей, що зібралися на шоу, були Ольга Мартиновська, Даша Астаф'єва, Гарік Корогодський з донькою, Слава Дьомін, Ярослава Гресь, Олександр Скічко, Даша Квіткова, Позитив з дружиною Юлією Сахневич, KOLA та багато інших гостей.

На "розігріві" у Монатіка цього року були зірки YouTube-каналу "Леви на джипі", які вели стрім просто зі сцени. За годину гумористам разом із зірковими гостями вдалося зібрати понад 250 тисяч гривень на ЗСУ.

Ведучим вечора став актор Женя Янович, який розпочав концерт та запросив Монатіка до глядачів. Артист вийшов на сцену через фан-зону, привітавшись із шанувальниками, та одразу запаливши зал неймовірною енергетикою.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Виступ Дмитра Монатіка у Києві. Фото: Новини.LIVE

До слова, сцена цього року також була унікальною —  з панорамним оглядом на 360 градусів, аби з будь-якої точки залу глядачі могли насолодитися шоу. Зверху вона нагадувала вінілову платівку у рамці, а особливої атмосфери додавало лазерне шоу. А ось фан-зона охоплювала одразу чотири поверхи будівлі.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Концерт Монатіка в "Українському домі". Фото: Новини.LIVE

Співак висловив свою подяку шанувальникам за те, що після важкої ночі, яка була напередодні концерту, вони прийшли шоу. А також зірка подякував ЗСУ за можливість продовжувати жити та творити під час війни.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
MONATIK дав концерт у Києві. Фото: Новини.LIVE

А щоб зібрати ще коштів на благодійні потреби, артист просто під час виступу ініціював аукціон.

Яскраве шоу та заручини — MONATIK "розірвав" сольним концертом - фото 5
Монатік влаштував аукціон на концерті. Фото: Новини.LIVE

Монатік зняв з голови кепку, в якій танцював, та запропонував глядачам придбати її за тисячу гривень, але за лічені хвилини ставки зросли — кепка співака "пішла з молотка" за 70 тисяч гривень.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Монатік з глядачами, які придбали його кепку. Фото: Новини.LIVE

Неабиякою несподіванкою стало те, що під час концерту центр сцени, на якій стояв Монатік, почала рухатися вверх. Артист піднявся високо над залом у світлі прожекторів і виконав хіт "Назавжди".

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитро Монатік на сцені в "Українському домі". Фото: Новини.LIVE
Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
MONATIK здивував виступом. Фото: Новини.LIVE

"Вогню" глядацькій залі дав "відремонтований" хіт "Давай танцюй" — тут важко було стриматися на місці, тож увесь зал почав танцювати (дівчата навіть познімали підбори!).

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Виступ MONATIK . Фото: Новини.LIVE

А ось найзворушливішою миттю концерту стала поява на сцені військовослужбовця. Чоловік вийшов на сцену, аби освідчитися своїй коханій. Він зачитав для неї зворушливий вірш та став на одне коліно з обручкою та розкішним букетом червоних троянд. Стримати сльози було неможливо. Дівчина відповіла коханому "так".

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Заручини на концерті Монатіка. Фото: Новини.LIVE

На концерті прозвучали не лише вже відомі хіти співака — "А що?", "Про тебе", "Так вмієш лиш ти", "Вітамін D" та інші, а й нові пісні, які стануть частиною нового альбому артиста. Його реліз запланований на 9 вересня, однак віддані фани вже встигли вивчити слова та в унісон співали разом із Дмитром.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Концерт MONATIK. Фото: Новини.LIVE
Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитро Монатік на своєму концерті. Фото: Новини.LIVE

Дружня атмосфера, неймовірна шалена енергетика наповнювали залу та кожного, хто прийшов на концерт. Тож не дивно, що глядачі не захотіли відпускати артиста, коли він пішов зі сцени. Шанувальники скандували "на біс" і таки дочекалися співака.

Монатік у фіналі запалив зал попурі зі своїх суперхітів та шаленими танцями. Під час виконання пісні "Мокра дівчинка" співак спустився до глядацької зали і потанцював з фанами.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитро Монатік спустився до фанів. Фото: Новини.LIVE

А ось крапкою у шоу стало виконання артистом Гімну України — у цю зворушливу мить кожен, приклавши руку до серця, заспівав важливі для кожного українця рядки.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Монатік заспівав Гімн УКраїни на своєму концерті. Фото: Новини.LIVE

Після концерту Монатік ще поспілкувався зі своїми шанувальниками, які принесли йому квіти та пам'яті подарунки, роздав автографи та зробив декілька фото із фанами.

Яскраве шоу та заручини — MONATIK "розірвав" сольним концертом - фото 15
Дмитро Монатік вийшов до фанів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Анастасія Приходько заявила, що буде співати російською на своїх концертах.

А також Потап жорстко посварився з Тіною Кароль через свій новий кліп.

Дмитро Монатік концерт шоу співак українські зірки
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Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової - 80x80

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