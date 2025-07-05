Как прошел концерт Монатика в Киеве — была даже помолвка (фото)

Яркое шоу и помолвка — MONATIK "разорвал" сольным концертом
Украинская столица 4 июля наполнилась музыкой и ритмом, ведь свой сольный концерт дал MONATIK. Певец стал первым артистом, который собрал зрителей на ярком шоу в "Украинском доме".
Редакция Новини.LIVE побывала на событии и рассказывает о нем читателям.
Как прошел концерт MONATIK в Киеве
Сотни гостей собрались вечером 4 июля на грандиозное шоу артиста в "Украинском доме". Концерт стал вторым событием из четырех в рамках концепта "I.V.". Таким образом Монатик решил презентовать свой будущий четвертый альбом "Вечно танцующий человек".
С самого начала гостей мероприятия ждало немало приятных сюрпризов и интересных локаций от партнеров мероприятия. Перед началом шоу зрители имели возможность приобрести сувениры, сделать яркие фотографии в фотозоне и принять участие в благотворительных инициативах — во время события собирали средства на обеспечение жильем ВПО, поддержку детей военных, а также развитие инклюзивных инициатив.
Среди звездных гостей, собравшихся на шоу, были Ольга Мартыновская, Даша Астафьева, Гарик Корогодский с дочкой, Слава Демин, Ярослава Гресь, Александр Скичко, Даша Квиткова, Позитив с женой Юлией Сахневич, KOLA и многие другие гости.
На "разогреве" у Монатика в этом году были звезды YouTube-канала "Львы на джипе", которые вели стрим прямо со сцены. За час юмористам вместе со звездными гостями удалось собрать более 250 тысяч гривен на ВСУ.
Ведущим вечера стал актер Женя Янович, который начал концерт и пригласил Монатика к зрителям. Артист вышел на сцену через фан-зону, поздоровавшись с поклонниками, и сразу зажигая зал невероятной энергетикой.
К слову, сцена в этом году также была уникальной — с панорамным обзором на 360 градусов, чтобы с любой точки зала зрители могли насладиться шоу. Сверху она напоминала виниловую пластинку в рамке, а особой атмосферы добавляло лазерное шоу. А вот фан-зона охватывала сразу четыре этажа здания.
Певец выразил свою благодарность поклонникам за то, что после тяжелой ночи, которая была накануне концерта, они пришли шоу. А также звезда поблагодарил ВСУ за возможность продолжать жить и творить во время войны.
А чтобы собрать еще средств на благотворительные нужды, артист прямо во время выступления инициировал аукцион.
Монатик снял с головы кепку, в которой танцевал, и предложил зрителям приобрести ее за тысячу гривен, но за считанные минуты ставки выросли - кепка певца "ушла с молотка" за 70 тысяч гривен.
Большой неожиданностью стало то, что во время концерта центр сцены, на которой стоял Монатик, начала двигаться вверх. Артист поднялся высоко над залом в свете прожекторов и исполнил хит "Навсегда".
"Огня" зрительскому залу дал "отремонтированный" хит "Давай танцуй" — здесь трудно было удержаться на месте, поэтому весь зал начал танцевать (девушки даже сняли каблуки!).
А вот самым трогательным моментом концерта стало появление на сцене военнослужащего. Мужчина вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Он зачитал для нее трогательное стихотворение и стал на одно колено с обручальным кольцом и роскошным букетом красных роз. Сдержать слезы было невозможно. Девушка ответила любимому "да".
На концерте прозвучали не только уже известные хиты певца — "А что?", "О тебе", "Так умеешь только ты", "Витамин D" и другие, но и новые песни, которые станут частью нового альбома артиста. Его релиз запланирован на 9 сентября, однако преданные фаны уже успели выучить слова и в унисон пели вместе с Дмитрием.
Дружеская атмосфера, невероятная бешеная энергетика наполняли зал и каждого, кто пришел на концерт. Неудивительно, что зрители не захотели отпускать артиста, когда он ушел со сцены. Поклонники скандировали "на бис" и таки дождались певца.
Монатик в финале зажег зал попурри из своих суперхитов и бешеными танцами. Во время исполнения песни "Мокрая девочка" певец спустился в зрительный зал и потанцевал с фанами.
А вот точкой в шоу стало исполнение артистом Гимна Украины — в этот трогательный момент каждый, приложив руку к сердцу, спел важные для каждого украинца строки.
После концерта Монатик еще пообщался со своими поклонниками, которые принесли ему цветы и памятные подарки, раздал автографы и сделал несколько фото с фанами.
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