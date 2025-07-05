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Яркое шоу и помолвка — MONATIK "разорвал" сольным концертом

5 июля 2025 14:11
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Как прошел концерт Монатика в Киеве — была даже помолвка (фото)
Концерт MONATIK в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская столица 4 июля наполнилась музыкой и ритмом, ведь свой сольный концерт дал MONATIK. Певец стал первым артистом, который собрал зрителей на ярком шоу в "Украинском доме".

Редакция Новини.LIVE побывала на событии и рассказывает о нем читателям.

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Как прошел концерт MONATIK в Киеве

Сотни гостей собрались вечером 4 июля на грандиозное шоу артиста в "Украинском доме". Концерт стал вторым событием из четырех в рамках концепта "I.V.". Таким образом Монатик решил презентовать свой будущий четвертый альбом "Вечно танцующий человек".

С самого начала гостей мероприятия ждало немало приятных сюрпризов и интересных локаций от партнеров мероприятия. Перед началом шоу зрители имели возможность приобрести сувениры, сделать яркие фотографии в фотозоне и принять участие в благотворительных инициативах — во время события собирали средства на обеспечение жильем ВПО, поддержку детей военных, а также развитие инклюзивных инициатив.

Концерт Монатіка в Києві - фото
Благотворительные локации на концерте MONATIK. Фото: Новини.LIVE

Среди звездных гостей, собравшихся на шоу, были Ольга Мартыновская, Даша Астафьева, Гарик Корогодский с дочкой, Слава Демин, Ярослава Гресь, Александр Скичко, Даша Квиткова, Позитив с женой Юлией Сахневич, KOLA и многие другие гости.

На "разогреве" у Монатика в этом году были звезды YouTube-канала "Львы на джипе", которые вели стрим прямо со сцены. За час юмористам вместе со звездными гостями удалось собрать более 250 тысяч гривен на ВСУ.

Ведущим вечера стал актер Женя Янович, который начал концерт и пригласил Монатика к зрителям. Артист вышел на сцену через фан-зону, поздоровавшись с поклонниками, и сразу зажигая зал невероятной энергетикой.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Выступление Дмитрия Монатика в Киеве. Фото: Новини.LIVE

К слову, сцена в этом году также была уникальной — с панорамным обзором на 360 градусов, чтобы с любой точки зала зрители могли насладиться шоу. Сверху она напоминала виниловую пластинку в рамке, а особой атмосферы добавляло лазерное шоу. А вот фан-зона охватывала сразу четыре этажа здания.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Концерт Монатика в "Украинском доме". Фото: Новини.LIVE

Певец выразил свою благодарность поклонникам за то, что после тяжелой ночи, которая была накануне концерта, они пришли шоу. А также звезда поблагодарил ВСУ за возможность продолжать жить и творить во время войны.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
MONATIK дал концерт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

А чтобы собрать еще средств на благотворительные нужды, артист прямо во время выступления инициировал аукцион.

Яркое шоу и помолвка — MONATIK "разорвал" сольным концертом - фото 5
Монатик устроил аукцион на концерте. Фото: Новини.LIVE

Монатик снял с головы кепку, в которой танцевал, и предложил зрителям приобрести ее за тысячу гривен, но за считанные минуты ставки выросли - кепка певца "ушла с молотка" за 70 тысяч гривен.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Монатик со зрителями, которые приобрели его кепку. Фото: Новини.LIVE

Большой неожиданностью стало то, что во время концерта центр сцены, на которой стоял Монатик, начала двигаться вверх. Артист поднялся высоко над залом в свете прожекторов и исполнил хит "Навсегда".

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитрий Монатик на сцене в "Украинском доме". Фото: Новини.LIVE
Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
MONATIK удивил выступлением. Фото: Новини.LIVE

"Огня" зрительскому залу дал "отремонтированный" хит "Давай танцуй" — здесь трудно было удержаться на месте, поэтому весь зал начал танцевать (девушки даже сняли каблуки!).

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Выступление MONATIK. Фото: Новини.LIVE

А вот самым трогательным моментом концерта стало появление на сцене военнослужащего. Мужчина вышел на сцену, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Он зачитал для нее трогательное стихотворение и стал на одно колено с обручальным кольцом и роскошным букетом красных роз. Сдержать слезы было невозможно. Девушка ответила любимому "да".

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Помолвка на концерте Монатика. Фото: Новини.LIVE

На концерте прозвучали не только уже известные хиты певца — "А что?", "О тебе", "Так умеешь только ты", "Витамин D" и другие, но и новые песни, которые станут частью нового альбома артиста. Его релиз запланирован на 9 сентября, однако преданные фаны уже успели выучить слова и в унисон пели вместе с Дмитрием.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Концерт MONATIK. Фото: Новини.LIVE
Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитрий Монатик на своем концерте. Фото: Новини.LIVE

Дружеская атмосфера, невероятная бешеная энергетика наполняли зал и каждого, кто пришел на концерт. Неудивительно, что зрители не захотели отпускать артиста, когда он ушел со сцены. Поклонники скандировали "на бис" и таки дождались певца.

Монатик в финале зажег зал попурри из своих суперхитов и бешеными танцами. Во время исполнения песни "Мокрая девочка" певец спустился в зрительный зал и потанцевал с фанами.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Дмитрий Монатик спустился к фанам. Фото: Новини.LIVE

А вот точкой в шоу стало исполнение артистом Гимна Украины — в этот трогательный момент каждый, приложив руку к сердцу, спел важные для каждого украинца строки.

Концерт Дмитра Монатіка у Києві - фото
Монатик спел Гимн Украины на своем концерте. Фото: Новини.LIVE

После концерта Монатик еще пообщался со своими поклонниками, которые принесли ему цветы и памятные подарки, раздал автографы и сделал несколько фото с фанами.

Яркое шоу и помолвка — MONATIK "разорвал" сольным концертом - фото 15
Дмитрий Монатик вышел к фанам. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Анастасия Приходько заявила, что будет петь на русском на своих концертах.

А также Потап жестко поссорился с Тиной Карольиз-за своего нового клипа.

Дмитрий Монатик концерт шоу певец украинские звезды
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