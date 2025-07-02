Концерт MONATIK у Києві 4 липня — що відомо — фото, відео

MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Український співак MONATIK (Дмитро Монатік) анонсував сольний концерт "Вічно танцююча людина". Гучна музична подія відбудеться у дуже незвичній локації.

Новини.LIVE розповідають деталі.

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MONATIK дасть концерт в "Українському Домі"

Вже 4 липня вперше в історії знакова архітектурна споруда Києва "Український дім" стане концертним майданчиком. Це буде друге шоу артиста із чотирьох у межах концепту "I.V.", що супроводжує вихід нового, четвертого сольного альбому артиста "Вічно танцююча людина".

На глядачів чекає незабутнє музичне шоу, яке поєднає масштаб і дух "Українського Дому", атмосфера живої музики та енергію виконавця. Окрім того, MONATIK пообіцяв запрем'єрити пісні з нового альбому, який вийде 9 вересня, у спеціальних сценічних постановках, а також виконати легендарні хіти у нових, "відремонтованих" версіях.

Важливою частиною заходу стане благодійна складова. Артист долучається до збору "Підсвіти ворога 2.0" від Фонду Сергія Притули. А також до події приєднуються благодійні партнери, які працюють у ключових соціальних напрямках: SuperHumans, Фонд "Діти Героїв", District 1 та Фонд Сергія Притули. Вони презентують свої ініціативи безпосередньо на локації: проводитимуть просвітницьку місію для гостей і організують збори на актуальні потреби — зокрема на житло для ВПО, підтримку дітей наших захисників і захисниць, а також на розвиток інклюзивних програм для суспільства.

Головним партнером події стане компанія Uklon, яка підготувала спеціальні бонуси для гостей концерту — промокоди на поїздки, ексклюзивний мерч (всі кошти з продажу якого буде передано на збір "Підсвіти ворога 2.0" від Фонду Сергія Притули), а також можливість швидкого входу на концерт для користувачів Uklon (fast-track).

Нагадаємо, що 2025 року MONATIK представив концепт "I.V." — чотири сольні концерти у чотирьох різних локаціях на підтримку альбому "Вічно танцююча людина". Наступні шоу відбудуться у Палаці спорту та Національній опері України.

Афіша концерту. Фото: пресслужба



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