Концерт MONATIK в Киеве 4 июля — что известно — фото, видео

MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) анонсировал сольный концерт "Вечно танцующий человек". Громкое музыкальное событие состоится в очень необычной локации.

Новини.LIVE рассказывают детали.

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Уже 4 июля впервые в истории знаковое архитектурное сооружение Киева "Украинский дом" станет концертной площадкой. Это будет второе шоу артиста из четырех в рамках концепта "I.V.", сопровождающего выход нового, четвертого сольного альбома артиста "Вечно танцующий человек".

Зрителей ждет незабываемое музыкальное шоу, которое объединит масштаб и дух "Украинского Дома", атмосферу живой музыки и энергию исполнителя. Кроме того, MONATIK пообещал запремьериты песни из нового альбома, который выйдет 9 сентября, в специальных сценических постановках, а также исполнить легендарные хиты в новых, "отремонтированных" версиях.

Важной частью мероприятия станет благотворительная составляющая. Артист присоединяется к сбору "Підсвіти ворога 2.0" от Фонда Сергея Притулы. А также к событию присоединяются благотворительные партнеры, которые работают в ключевых социальных направлениях: SuperHumans, Фонд "Дети Героев", District 1 и Фонд Сергея Притулы. Они представят свои инициативы непосредственно на локации: будут проводить просветительскую миссию для гостей и организуют сборы на актуальные потребности — в частности на жилье для ВПЛ, поддержку детей наших защитников и защитниц, а также на развитие инклюзивных программ для общества.

Главным партнером события станет компания Uklon, которая подготовила специальные бонусы для гостей концерта — промокоды на поездки, эксклюзивный мерч (все средства с продажи которого будут переданы на сбор "Подсветка врага 2.0" от Фонда Сергея Притулы), а также возможность быстрого входа на концерт для пользователей Uklon (fast-track).

Напомним, что в 2025 году MONATIK представил концепт "I.V." — четыре сольных концерта в четырех разных локациях в поддержку альбома "Вечно танцующий человек". Следующие шоу состоятся во Дворце спорта и Национальной опере Украины.

Афиша концерта. Фото: пресс-служба



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