Ріанна вагітна втретє — A$AP Rocky натякнув на стать дитини, відео, фото

Ріанна та A$AP Rocky. Фото: instagram.com/cris.fragkou/

Барбадоська співачка Ріанна та її бойфренд, репер A$AP Rocky, зовсім скоро стануть батьками втретє. Пара тримала у таємниці стать майбутнього, але виконавець випадково проговорився.

Це сталося під час розмови артиста з журналістом Entertainment Tonight.

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Днями зіркова пара разом з'явилася у Бельгії на прем'єрі мультфільму "Смурфики", в якому Рірі озвучила головну героїню.

На червоному хіднику співачка з'явилася у блакитному костюмі з атласною спідницею та напівпрозорим топом, який підкреслив її чималий животик. І хоча Ріанна сміливо демонструє вагітність у відвертих луках, ділитися подробицями про поповнення пара не квапиться.

Однак журналістам все ж вдалося підловити A$AP Rocky під час розмови. Кореспондент запитав репера, чи це дівчинка на яку він так чекав.

"Так, чоловіче, саме так", — спочатку відповів A$AP Rocky.

Щоправда, за мить музикант підняв іграшку у вигляді Смурфика та додав: "Ось вона. Розумієш, про що я? Ось вона".

Тим часом у коментарях шанувальники вже почали вітати пару із довгоочікуваною донечкою. Як відомо, Ріанна та A$AP Rocky вже виховують двох синів — 3-річного Різа та 2-річного Райота.

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