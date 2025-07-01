Рианна беременна в третий раз — A$AP Rocky намекнул на пол ребенка, видео, фото

Рианна и A$AP Rocky. Фото: instagram.com/cris.fragkou/

Барбадосская певица Рианна и ее бойфренд, рэпер A$AP Rocky, совсем скоро станут родителями в третий раз. Пара держала в тайне пол будущего, но исполнитель случайно проговорился.

Это произошло во время разговора артиста с журналистом Entertainment Tonight.

Реклама

Читайте также:

A$AP Rocky рассекретил пол третьего ребенка от Рианны

На днях звездная пара вместе появилась в Бельгии на премьере мультфильма "Смурфики", в котором Рири озвучила главную героиню.

На красной дорожке певица появилась в голубом костюме с атласной юбкой и полупрозрачным топом, который подчеркнул ее немалый животик. И хотя Рианна смело демонстрирует беременность в откровенных луках, делиться подробностями о пополнении пара не торопится.

Однако журналистам все же удалось подловить A$AP Rocky во время разговора. Корреспондент спросил рэпера, это ли это девочка, которую он так ждал.

"Да, мужик, именно так", — сначала ответил A$AP Rocky.

Правда, через мгновение музыкант поднял игрушку в виде Смурфика и добавил: "Вот она. Понимаешь, о чем я? Вот она".

Между тем в комментариях поклонники уже начали поздравлять пару с долгожданной дочкой. Как известно, Рианна и A$AP Rocky уже воспитывают двух сыновей — 3-летнего Риза и 2-летнего Райота.

Напомним, Леся Никитюк опровергла слухи о фейковой беременности новыми фото с любимым и сыном.

А также Владимир Остапчук с женой и сыном показался за границей.