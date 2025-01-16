Трендовий аксесуар зими-2025 — його обожнює Ріанна

Ріанна. Фото: скриншот відео

Ріанна обожнює хутряні аксесуари. Вони давно стали невід’ємною частиною її гардеробу, і з ними вона не розлучається навіть під час звичайного шопінгу чи караоке-вечірок.

Про це пише Vogue.

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Наприкінці грудня співачка завітала до одного з бутиків у Нью-Йорку в оригінальному образі. На ній була шапка із хутра трьох відтінків від Oscar De La Renta, який вона знайшла в My Haute Wardrobe. До неї зірка підібрала джинси вільного крою кольору індиго, шкіряну куртку з оливково-зеленими вставками від Enfants Richés Déprimés та футболку із зображенням Тупака Шакура та Біґґі, оздоблену коштовностями.

Завершували лук черевики Bottega Veneta Haddock та розкішний зелений хутряний клатч Gucci з 90-х — рідкісна знахідка від The RealList, бутику, що спеціалізується на архівній моді.

Ріанна в розкішному капелюсі. Фото: Vogue

Хутряний капелюх — must-have для Ріанни

Хутряні аксесуари — давня любов Ріанни. На Fashion Awards 2024 вона викликала фурор у небесно-блакитній сукні Christian Lacroix з колекції 2002 року, доповнивши образ масивним капелюхом у тон. Ще один її фаворит — дизайнерка Emma Brewin, чиї капелюхи Ріанна поєднує як із джинсами, так і з елегантними сукнями Dior.

Навіть до Met Gala 2023, присвяченого Карлу Лагерфельду, вона прийшла в розкішному сніжно-білому капелюсі з чорним пір’ям від Бенні Андалло, створивши образ, що викликав захоплення у всіх гостей.

Ріанна та A$AP Rocky на церемонії Fashion Awards 2024. Фото: Vogue

Для Ріанни хутряний капелюх чи шапка — це не просто аксесуар, а можливість зробити кожен образ унікальним. І хоч би який стиль вона обрала, цей елемент гардероба завжди додає образу статусності та витонченості.

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