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Улюблений головний убір Ріанни — трендовий аксесуар зими-2025

16 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий аксесуар зими-2025 — його обожнює Ріанна
Ріанна. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Ріанна обожнює хутряні аксесуари. Вони давно стали невід’ємною частиною її гардеробу, і з ними вона не розлучається навіть під час звичайного шопінгу чи караоке-вечірок.

Про це пише Vogue.

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Наприкінці грудня співачка завітала до одного з бутиків у Нью-Йорку в оригінальному образі. На ній була шапка із хутра трьох відтінків від Oscar De La Renta, який вона знайшла в My Haute Wardrobe. До неї зірка підібрала джинси вільного крою кольору індиго, шкіряну куртку з оливково-зеленими вставками від Enfants Richés Déprimés та футболку із зображенням Тупака Шакура та Біґґі, оздоблену коштовностями.

Завершували лук черевики Bottega Veneta Haddock та розкішний зелений хутряний клатч Gucci з 90-х — рідкісна знахідка від The RealList, бутику, що спеціалізується на архівній моді.

Ріанна продовджує задавати тренди в одязі та аксесуарах
Ріанна в розкішному капелюсі. Фото: Vogue

Хутряний капелюх — must-have для Ріанни

Хутряні аксесуари — давня любов Ріанни. На Fashion Awards 2024 вона викликала фурор у небесно-блакитній сукні Christian Lacroix з колекції 2002 року, доповнивши образ масивним капелюхом у тон. Ще один її фаворит — дизайнерка Emma Brewin, чиї капелюхи Ріанна поєднує як із джинсами, так і з елегантними сукнями Dior.

Навіть до Met Gala 2023, присвяченого Карлу Лагерфельду, вона прийшла в розкішному сніжно-білому капелюсі з чорним пір’ям від Бенні Андалло, створивши образ, що викликав захоплення у всіх гостей. 

Зірка вміє підбирати яскраві образи
Ріанна та A$AP Rocky на церемонії Fashion Awards 2024. Фото: Vogue

Для Ріанни хутряний капелюх чи шапка — це не просто аксесуар, а можливість зробити кожен образ унікальним. І хоч би який стиль вона обрала, цей елемент гардероба завжди додає образу статусності та витонченості.

Раніше ми писали про те, на який стильний в'язаний аксесуар варто звернути увагу цієї зими.

Також ми повідомляли про новинку від Louis Vuitton, яка здивувала усіх.

мода Ріанна зима аксесуари стиль

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