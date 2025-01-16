Трендовый аксессуар зимы-2025 — его обожает Рианна

Рианна. Фото: скриншот видео

Рианна обожает меховые аксессуары. Они давно стали неотъемлемой частью ее гардероба, и с ними она не расстается даже во время обычного шопинга или караоке-вечеринок.

Об этом пишет Vogue.

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В конце декабря певица посетила один из бутиков в Нью-Йорке в оригинальном образе. На ней была шапка из меха трех оттенков от Oscar De La Renta, который она нашла в My Haute Wardrobe. К ней звезда подобрала джинсы свободного кроя цвета индиго, кожаную куртку с оливково-зелеными вставками от Enfants Richés Déprimés и футболку с изображением Тупака Шакура и Бигги, украшенную драгоценностями.

Завершали лук ботинки Bottega Veneta Haddock и роскошный зеленый меховой клатч Gucci из 90-х — редкая находка от The RealList, бутика, специализирующегося на архивной моде.

Рианна в роскошной шляпе. Фото: Vogue

Меховая шляпа — must-have для Рианны

Меховые аксессуары — давняя любовь Рианны. На Fashion Awards 2024 она произвела фурор в небесно-голубом платье Christian Lacroix из коллекции 2002 года, дополнив образ массивной шляпой в тон. Еще один ее фаворит — дизайнер Emma Brewin, чьи шляпы Рианна сочетает как с джинсами, так и с элегантными платьями Dior.

Даже на Met Gala 2023, посвященного Карлу Лагерфельду, она пришла в роскошной снежно-белой шляпе с черными перьями от Бенни Андалло, создав образ, вызвавший восхищение у всех гостей.

Рианна и A$AP Rocky на церемонии Fashion Awards 2024. Фото: Vogue

Для Рианны меховая шляпа или шапка — это не просто аксессуар, а возможность сделать каждый образ уникальным. И какой бы стиль она ни выбрала, этот элемент гардероба всегда добавляет образу статусности и утонченности.

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