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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тарабарова замилувала кадрами з чоловіком з-за кордону arrow

Тарабарова замилувала кадрами з чоловіком з-за кордону

9 липня 2025 13:49
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Чоловік Світлини Тарабарової засвітився за кордоном — фанати здивовані
Світлана Тарабарова та Олексій Бондар. Фото: instagram.com/tarabarova
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська співачка Світлана Тарабарова разом із чоловіком, Олексієм Бондарем, показалася за кордоном. Зіркове подружжя вирушило у відпустку до моря.

Кадрами з відпочинку співачка поділилася в Instagram.

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Світлана Тарабарова з чоловіком відпочиває за кордоном

Артистка разом із коханим вирішили влаштувати собі романтичну відпустку та, судячи з фото, вперше за довгий час поїхали за кордон без дітей.

У соцмережах Світлана показала, як вони із Олексієм насолоджуються прогулянками уздовж моря та смакують місцевою кухнею у затишних кафе.

Світлана Тарабарова з чоловіком за кордоном - фото
Світлана Тарабарова з чоловіком. Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова показалася на відпочинку - фото
Світлана Тарабарова у відпустці. Фото: instagram.com/tarabarova

Для прогулянок містом Світлана обрала лук в рожевих відтінках — широкі штани, майку та картату сорочку, які доповнила бейсболкою.

Світлана Тарабарова відпочиває за кордоном - фото
Світлана Тарабарова на відпочинку. Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова на відпочинку у Болгарії - фото
Співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova

"Я люблю тебе. Дихати", — підписала світлини Тарабарова.

Співачка та її чоловік обрали для відпочинку Болгарію, а саме місто Несебир на березі Чорного моря.

До слова, Олексій має законні підстави для виїзду за кордон, адже разом з артисткою вони виховують трьох спільних дітей — 6-річного сина Івана, 4-річну доньку Марію та 2-річну доньку Поліну.

Нагадаємо, Максим Галкін показав 76-річну Аллу Пугачову на прогулянці біля моря.

А також Анна Саліванчук показалася на відпочинку з синами за кордоном.

відпочинок Світлана Тарабарова українські зірки зіркова пара соцмережі
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Ляшко оголосив про початок відновлення "Охматдиту" — деталі

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