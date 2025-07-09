Чоловік Світлини Тарабарової засвітився за кордоном — фанати здивовані

Тарабарова замилувала кадрами з чоловіком з-за кордону
Українська співачка Світлана Тарабарова разом із чоловіком, Олексієм Бондарем, показалася за кордоном. Зіркове подружжя вирушило у відпустку до моря.
Кадрами з відпочинку співачка поділилася в Instagram.
Світлана Тарабарова з чоловіком відпочиває за кордоном
Артистка разом із коханим вирішили влаштувати собі романтичну відпустку та, судячи з фото, вперше за довгий час поїхали за кордон без дітей.
У соцмережах Світлана показала, як вони із Олексієм насолоджуються прогулянками уздовж моря та смакують місцевою кухнею у затишних кафе.
Для прогулянок містом Світлана обрала лук в рожевих відтінках — широкі штани, майку та картату сорочку, які доповнила бейсболкою.
"Я люблю тебе. Дихати", — підписала світлини Тарабарова.
Співачка та її чоловік обрали для відпочинку Болгарію, а саме місто Несебир на березі Чорного моря.
До слова, Олексій має законні підстави для виїзду за кордон, адже разом з артисткою вони виховують трьох спільних дітей — 6-річного сина Івана, 4-річну доньку Марію та 2-річну доньку Поліну.
Нагадаємо, Максим Галкін показав 76-річну Аллу Пугачову на прогулянці біля моря.
А також Анна Саліванчук показалася на відпочинку з синами за кордоном.
Читайте Новини.LIVE!