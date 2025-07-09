Муж Светлины Тарабаровой засветился за границей — фанаты удивлены

Тарабарова очаровала кадрами с мужем из-за границы
Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с мужем, Алексеем Бондарем, показалась за границей. Звездные супруги отправились в отпуск к морю.
Кадрами с отдыха певица поделилась в Instagram.
Светлана Тарабарова с мужем отдыхает за границей
Артистка вместе с любимым решили устроить себе романтический отпуск и, судя по фото, впервые за долгое время поехали за границу без детей.
В соцсетях Светлана показала, как они с Алексеем наслаждаются прогулками вдоль моря и наслаждаются местной кухней в уютных кафе.
Для прогулок по городу Светлана выбрала лук в розовых оттенках — широкие брюки, майку и клетчатую рубашку, которые дополнила бейсболкой.
"Я люблю тебя. Дышать", — подписала фотографии Тарабарова.
Певица и ее муж выбрали для отдыха Болгарию, а именно город Несебир на берегу Черного моря.
К слову, Алексей имеет законные основания для выезда за границу, ведь вместе с артисткой они воспитывают троих общих детей — 6-летнего сына Ивана, 4-летнюю дочь Марию и 2-летнюю дочь Полину.
Напомним, Максим Галкин показал 76-летнюю Аллу Пугачеву на прогулке у моря.
А также Анна Саливанчук показалась на отдыхе с сыновьями за границей.
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