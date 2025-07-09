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Тарабарова очаровала кадрами с мужем из-за границы

9 июля 2025 13:49
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Муж Светлины Тарабаровой засветился за границей — фанаты удивлены
Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь. Фото: instagram.com/tarabarova
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе с мужем, Алексеем Бондарем, показалась за границей. Звездные супруги отправились в отпуск к морю.

Кадрами с отдыха певица поделилась в Instagram.

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Светлана Тарабарова с мужем отдыхает за границей

Артистка вместе с любимым решили устроить себе романтический отпуск и, судя по фото, впервые за долгое время поехали за границу без детей.

В соцсетях Светлана показала, как они с Алексеем наслаждаются прогулками вдоль моря и наслаждаются местной кухней в уютных кафе.

Світлана Тарабарова з чоловіком за кордоном - фото
Светлана Тарабарова с мужем. Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова показалася на відпочинку - фото
Светлана Тарабарова в отпуске. Фото: instagram.com/tarabarova

Для прогулок по городу Светлана выбрала лук в розовых оттенках — широкие брюки, майку и клетчатую рубашку, которые дополнила бейсболкой.

Світлана Тарабарова відпочиває за кордоном - фото
Светлана Тарабарова на отдыхе. Фото: instagram.com/tarabarova
Світлана Тарабарова на відпочинку у Болгарії - фото
Певица Светлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova

"Я люблю тебя. Дышать", — подписала фотографии Тарабарова.

Певица и ее муж выбрали для отдыха Болгарию, а именно город Несебир на берегу Черного моря.

К слову, Алексей имеет законные основания для выезда за границу, ведь вместе с артисткой они воспитывают троих общих детей — 6-летнего сына Ивана, 4-летнюю дочь Марию и 2-летнюю дочь Полину.

Напомним, Максим Галкин показал 76-летнюю Аллу Пугачеву на прогулке у моря.

А также Анна Саливанчук показалась на отдыхе с сыновьями за границей.

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13:13 В Одессе стреляли в собаку посреди дня — полиция открыла дело

13:12 В ЕС объявили о создании фонда для восстановления Украины

13:09 В Киеве обновили данные о количестве пострадавших от обстрелов

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