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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Впервые за 5 лет — DOROFEEVA и POSITIFF вместе запремьерили трек arrow

Впервые за 5 лет — DOROFEEVA и POSITIFF вместе запремьерили трек

10 июля 2025 12:17
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Дорофеева и Позитив воссоединились в дуэте и собрали миллионы на ПВО (видео)
POSITIFF и DOROFEEVA. Фото: пресс-служба
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Бывший дуэт Vremya i Steklo — Надя Дорофеева и Позитив — впервые за пять лет снова объединились, чтобы порадовать фанов совместной премьерой. Артисты презентовали песню "Смак-печаль" и клип, который стал финалом 24-часового благотворительного сбора вместе с платформой UNITED24.

Премьера клипа состоялась на YouTube.

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Целью артистов было не только представить новую песню, но и собрать средства на закупку ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают украинским силам ПВО эффективнее бороться с воздушными угрозами со стороны врага.

Целью сбора было собрать 505 404 гривны — символическую сумму, отсылающую к легендарным музыкальным хитам. Цель достигли менее чем за два часа, после чего исполнители решили удвоить ее. По состоянию на утро 10 июля общая сумма взносов составила 3 158 705 гривен.

DOROFEEVA та POSITIFF зібрали кошти для сил ППО - фото
Результат сбора DOROFEEVA и POSITIFF для сил ПВО. Фото: пресс-служба

Дуэтная композиция "Смак-печаль" соединила в себе все, по чему соскучились фанаты популярного дуэта. Сначала песня должна была быть сольной, но Надя предложила Позитиву спеть ее вместе.

"Когда уже был написан припев и дроп, я поняла: чего-то, а точнее - кого-то, не хватает. Когда я думала, кто бы это мог быть, сразу почувствовала — прошло уже достаточно времени, чтобы нам с Лешей снова объединиться в творческом тандеме и подарить нашим поклонникам возможность увидеть нас вместе. Эта песня, название, текст - все очень подходит нам и нашему воссоединению. Этот релиз дарит позитивную грусть", — сказала DOROFEEVA.

Клип к песне, режиссером которого является Руслан Махов, стал "визуальным "мостиком" между прошлым и настоящим" артистов.

"Все началось с простого звонка от Нади, где она предложила идею, которая будет неожиданной для всех. И, конечно, я согласился. Мы сразу договорились о встрече. Я приехал к Наде с Мишей, кайфовал от их творческо-домашнего пространства. Вышли на колл с Ваней Клименко, быстро поняли направление и сразу нырнули в работу. В этом процессе чувствовалось все: и профессионализм, и кайф, и свобода. Было абсолютное доверие. Это тот момент, когда годы опыта, которые каждый из нас прошел и совместно, и отдельно, сходятся в одной точке - и дают что-то новое, живое и очень энергичное", — добавил POSITIFF.

Впервые за 5 лет — DOROFEEVA и POSITIFF вместе запремьерили трек - фото 2
DOROFEEVA и POSITIFF в новом клипе. Фото: пресс-служба

Напомним, Потап попал в громкий скандал с новым клипом, в котором ИИ "исказил" украинских звезд.

А также певица Светлана Тарабарова с мужем показалась за границей.

Надя Дорофеева Позитив украинские звезды песня Премьера
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13:09 В Киеве обновили данные о количестве пострадавших от обстрелов

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