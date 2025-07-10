Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ольга Сумська опинилася поруч із влучанням уламків ворожого БпЛА arrow

Ольга Сумська опинилася поруч із влучанням уламків ворожого БпЛА

10 липня 2025 11:24
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Ольга Сумська опинилася в епіцентрі російської атаки на Київ 10 липня — фото
Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська акторка Ольга Сумська вийшла на зв'язок із шанувальниками після жахливої ночі в Києві, коли ворог знову атакував місто ракетами та БпЛА. Зірка опинилася неподалік від місця падіння уламків "шахеда".

У своєму Instagram акторка поділилася шокуючими кадрами.

Реклама
Читайте також:

Ольга Сумська шокувала кадрами з вікна своєї квартири

У своєму фотоблогу акторка зізналася, що сьогоднішня ніч стала однією із найстрашніших в її житті. Неподалік будинку, в якому мешкає Сумська з родиною, сталося падіння уламків російського "шахеда".

Акторка показала, як вночі з вікна її квартири було видно пожежу та стовпи чорного диму.

"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", — написала акторка.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на Київ - фото
Вид з вікна Ольги Сумської під час обстрілу. Фото: instagram.com/olgasumska

На ранок Сумська побачила, як у будинку навпроти вибило вікна та сталася пожежа у квартирі.

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", — підписала кадри акторка.

Ольга Сумська показала наслідки удару по Києву - фото
Ольга Сумська шокувала видом з вікна. Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, в ніч проти 10 липня російська армія в черговий раз завдала цинічної масованої атаки по Києву. У столиці під ударом опинилися п'ять районів, в одному з них сталося влучання уламків у багатоповерхівку. Станом на 11:00 було відомо про двох загиблих.

Раніше українські зірки відреагували на обстріл Києва, що стався 4 липня.

Ольга Сумська обстріли українські зірки війна в Україні соцмережі
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:48 Виїзд до Румунії ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

13:39 Руйнування тунелю в метро — посадовцю КМДА оголосили підозру

13:26 Зеленський у Римі проведе переговори з лідерами ЄС

13:19 Мінімалка і доплати в Польщі — скільки можна заробляти у 2025

13:13 В Одесі стріляли в собаку серед дня — поліція відкрила справу

Ляшко оголосив про початок відновлення "Охматдиту" — деталі - 80x80

Ляшко оголосив про початок відновлення "Охматдиту" — деталі

13:12 У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України

13:09 В Києві оновили дані про кількість постраждалих від обстрілу

Text

13:09 Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

13:07 На Вінниччині пролунав вибух — в небі ворожі дрони

13:03 Луцьк накрила потужна злива — синоптики оголосили про небезпеку

13:48 Виїзд до Румунії ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

13:39 Руйнування тунелю в метро — посадовцю КМДА оголосили підозру

13:26 Зеленський у Римі проведе переговори з лідерами ЄС

13:19 Мінімалка і доплати в Польщі — скільки можна заробляти у 2025

13:13 В Одесі стріляли в собаку серед дня — поліція відкрила справу

Ляшко оголосив про початок відновлення "Охматдиту" — деталі - 80x80

Ляшко оголосив про початок відновлення "Охматдиту" — деталі

13:12 У ЄС оголосили про створення фонду для відбудови України

13:09 В Києві оновили дані про кількість постраждалих від обстрілу

13:07 На Вінниччині пролунав вибух — в небі ворожі дрони

13:03 Луцьк накрила потужна злива — синоптики оголосили про небезпеку

13:00 Українцям виплатять допомогу у двох регіонах — деталі

18:44 Кавуни, черешні та сливи — як змінилися ціни в магазинах Одеси

06:33 Логістика майбутнього — мережа з Україною, Молдовою та Румунією

8 липня

22:33 Екстремальний відпочинок у Коблевому — що пропонують і які ціни

7 липня

19:43 Спека в Одесі — як городяни рятуються від духоти вдень та вночі

4 липня

18:47 Ціни в одеських магазинах — на скільки зросла вартість продуктів

3 липня

18:44 Що з укриттями в Одесі на 4-му році війни

06:32 Військовий не згоден з рішенням ВЛК — як діяти в суді

2 липня

18:47 Звільнення зі служби — з якими проблемами стикаються військові

1 липня

19:43 Курортний сезон в Одесі — інспекція Аркадії

06:21 Інститут Святого Гавриїла — нові голоси у Вашингтоні

Text

13:09 Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

Text

12:51 Конференція з відновлення — виступ Зеленського перед лідерами ЄС

Text

08:00 Трамп обіцяє Patriot Україні — ефір Ранок.LIVE

9 липня
Text

19:40 Рютте і Мерц зробили заяву про Україну — трансляція

Text

19:00 Розпуск Київради та імпічмент Кличку — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30 Непридатний до служби — що чекає на блокпосту ТЦК

28 червня 2025

16:12 Вони небезпечні для телефону — які SMS краще одразу видаляти

1 липня 2025

21:03 Оладки з кабачків на мільйон — можна готувати через день

7 липня 2025
Ексклюзив

00:08Якою має бути пенсія в Україні — Гетманцев назвав цифри

6 липня 2025

19:30 На помідорах жовтіє і сохне листя — як врятувати врожай

26 червня 2025

21:03 Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули — рецепт

7 липня 2025

13:06 Виїзд за кордон — без чого не пропустять у липні 2025 року

30 червня 2025

15:15 Скасування заборони — що дозволять ловити рибалкам з 1 липня

27 червня 2025

00:00 Свіжий кріп завжди під рукою — секретний спосіб зберігання

26 червня 2025

18:15 Виплати військовим з 1 липня — мінімальні та максимальні суми

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації