Ольга Сумська опинилася в епіцентрі російської атаки на Київ 10 липня — фото

Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська вийшла на зв'язок із шанувальниками після жахливої ночі в Києві, коли ворог знову атакував місто ракетами та БпЛА. Зірка опинилася неподалік від місця падіння уламків "шахеда".

У своєму Instagram акторка поділилася шокуючими кадрами.

Реклама

Читайте також:

Ольга Сумська шокувала кадрами з вікна своєї квартири

У своєму фотоблогу акторка зізналася, що сьогоднішня ніч стала однією із найстрашніших в її житті. Неподалік будинку, в якому мешкає Сумська з родиною, сталося падіння уламків російського "шахеда".

Акторка показала, як вночі з вікна її квартири було видно пожежу та стовпи чорного диму.

"Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку", — написала акторка.

Вид з вікна Ольги Сумської під час обстрілу. Фото: instagram.com/olgasumska

На ранок Сумська побачила, як у будинку навпроти вибило вікна та сталася пожежа у квартирі.

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", — підписала кадри акторка.

Ольга Сумська шокувала видом з вікна. Фото: instagram.com/olgasumska

Зазначимо, в ніч проти 10 липня російська армія в черговий раз завдала цинічної масованої атаки по Києву. У столиці під ударом опинилися п'ять районів, в одному з них сталося влучання уламків у багатоповерхівку. Станом на 11:00 було відомо про двох загиблих.

Раніше українські зірки відреагували на обстріл Києва, що стався 4 липня.