Ольга Сумская оказалась в эпицентре российской атаки на Киев 10 июля - фото

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская вышла на связь с поклонниками после ужасной ночи в Киеве, когда враг снова атаковал город ракетами и БпЛА. Звезда оказалась неподалеку от места падения обломков "шахеда".

В своем Instagram актриса поделилась шокирующими кадрами.

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В своем фотоблоге актриса призналась, что сегодняшняя ночь стала одной из самых страшных в ее жизни. Неподалеку от дома, в котором живет Сумская с семьей, произошло падение обломков российского "шахеда".

Актриса показала, как ночью из окна ее квартиры был виден пожар и столбы черного дыма.

"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", — написала актриса.

Вид из окна Ольги Сумской во время обстрела. Фото: instagram.com/olgasumska

На утро Сумская увидела, как в доме напротив выбило окна и произошел пожар в квартире.

"Утро 10 июля. Дом напротив", — подписала кадры актриса.

Ольга Сумская шокировала видом из окна. Фото: instagram.com/olgasumska

Отметим, в ночь на 10 июля российская армия в очередной раз нанесла циничную массированную атаку по Киеву. В столице под ударом оказались пять районов, в одном из них произошло попадание обломков в многоэтажку. По состоянию на 11:00 было известно о двух погибших.

Ранее украинские звезды отреагировали на обстрел Киева, произошедший 4 июля.