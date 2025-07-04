Атака на Київ 4 липня 2025 року — реакція українських зірок — фото

Обстріл Києва 4 липня. Фото: ДСНС України

В ніч проти 4 липня мешканці Києва пережили чергову цинічну атаку РФ. Українські зірки показали наслідки жахливої ночі та підтримали українців.

Новини.LIVE розповідає, що писали знаменитості.

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Анна Саліванчук

Акторка ховалася від ворожих атак разом із двома синами, які неабияк злякалися ворожих ударів.

"Мої діти тремтіли від страху. Це була одна з найгірших ночей за весь час війни – сотні російських БПЛА і балістичних ракет атакували Київ", — написала Саліванчук.

Реакція Анни Саліванчук. Фото: скриншот

Леся Нікітюк

Телеведуча показала ранкове небо Києва, яке затягнуло чорним димом від пожеж на місцях прильотів.

"Страшна ніч. Ранкове чорне небо після обстрілів. Київ. Зараз видно і чутно смог. Ми не відкриваємо вікна і ввімкнули очищувач", — поділилася Леся.

Реакція Лесі Нікітюк. Фото: скриншот

Микита Добринін

Шоумен також показав, як смог охопив столицю після важкої ночі.

"Чорнобиль був ще не найбільшою шкодою для людей у порівнянні з тим, чим ми дихаємо зараз", — написав Добринін.

Реакція Микити Добриніна. Фото: скриншот

Григорій Решетнік

Телеведучий емоційно висловився про президента США Трампа та російського диктатора Путіна.

"Деменція — серйозна хвороба, а коли вона розвивається у двох одночасно – це просто біда. Тримаймося, рідні", — написав шоумен.

Реакція Григорія Решетніка. Фото: скриншот

Маша Єфросиніна

Телеведуча показалася разом із сином Олександром у київському метрополітені, де вони ховалися під час масованої атаки.

"Вдома...", — коротко підписала фото Єфросиніна.

Реакція Маші Єфросиніної. Фото: скриншот

Тимур Мірошниченко

Ведучий після жахливої ночі звернувся до українців.

"Як би важко не було, тримайтесь!" — написав він.

Реакція Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот

Лілія Ребрик

Акторка звернулася до своїх іноземних підписників та знайомих.

"Ось такий вигляд має Київ на світанку після того, як терористична країна обстріляла сплячих мирних жителів дронами, крилатими ракетами та балістичними ракетами", — написала вона англійською.

Реакція Лілії Ребрик. Фото: скриншот

Зазначимо, що у ніч проти 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 550 повітряних цілей, 478 з яких були знищені силами ППО. Київ зазнав серйозних пошкоджень — постраждали житлові будинки, медичні заклади, школи та об'єкти інфраструктури. За словами мера столиці Віталія Кличка, постраждали 23 людини, 14 з них були госпіталізовані.

Раніше Олена Тополя розповіла, де живе її родина після того, як їхню квартиру зруйнувала ворожа атака.