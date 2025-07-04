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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ужасная ночь — украинские звезды отреагировали на удар по Киеву arrow

Ужасная ночь — украинские звезды отреагировали на удар по Киеву

4 июля 2025 11:40
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Атака на Киев 4 июля 2025 года — реакция украинских звезд — фото
Обстрел Киева 4 июля. Фото: ГСЧС Украины
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

В ночь на 4 июля жители Киева пережили очередную циничную атаку РФ. Украинские звезды показали последствия ужасной ночи и поддержали украинцев.

Новини.LIVE рассказывает, что писали знаменитости.

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Анна Саливанчук

Актриса пряталась от вражеских атак вместе с двумя сыновьями, которые изрядно испугались вражеских ударов.

"Мои дети дрожали от страха. Это была одна из худших ночей за все время войны — сотни российских БПЛА и баллистических ракет атаковали Киев", — написала Саливанчук.

Реакція Анни Саліванчук на обстріл - фото
Реакция Анны Саливанчук. Фото: скриншот

Леся Никитюк

Телеведущая показала утреннее небо Киева, которое затянуло черным дымом от пожаров на местах прилетов.

"Страшная ночь. Утреннее черное небо после обстрелов. Киев. Сейчас видно и слышно смог. Мы не открываем окна и включили очиститель", — поделилась Леся.

Реакція Леся Нікітюк на обстріл - фото
Реакция Леси Никитюк. Фото: скриншот

Никита Добрынин

Шоумен также показал, как смог охватил столицу после тяжелой ночи.

"Чернобыль был еще не самым большим вредом для людей по сравнению с тем, чем мы дышим сейчас", — написал Добрынин.

Реакція Микити Добриніна на обстріл - фото
Реакция Никиты Добрынина. Фото: скриншот

Григорий Решетник

Телеведущий эмоционально высказался о президенте США Трампе и российском диктаторе Путине.

"Деменция — серьезная болезнь, а когда она развивается у двоих одновременно — это просто беда. Держитесь, родные", — написал шоумен.

Реакція Григорія Решетніка на обстріл - фото
Реакция Григория Решетника. Фото: скриншот

Маша Ефросинина

Телеведущая показалась вместе с сыном Александром в киевском метрополитене, где они прятались во время массированной атаки.

"Дома...", — коротко подписала фото Ефросинина.

Реакція Маши Єфросиніної на обстріл - фото
Реакция Маши Ефросининой. Фото: скриншот

Тимур Мирошниченко

Ведущий после ужасной ночи обратился к украинцам.

"Как бы тяжело не было, держитесь!" — написал он.

Реакція Тімура Мірошниченка на обстріл - фото
Реакция Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот

Лилия Ребрик

Актриса обратилась к своим иностранным подписчикам и знакомым.

"Вот так выглядит Киев на рассвете после того, как террористическая страна обстреляла спящих мирных жителей дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами", — написала она на английском.

Реакція Лілії Ребрик на обстріл - фото
Реакция Лилии Ребрик. Фото: скриншот

Отметим, что в ночь на 4 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 550 воздушных целей, 478 из которых были уничтожены силами ПВО. Киев получил серьезные повреждения — пострадали жилые дома, медицинские учреждения, школы и объекты инфраструктуры. По словам мэра столицы Виталия Кличко, пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы.

Ранее Елена Тополя рассказала, где живет ее семья после того, как их квартиру разрушила вражеская атака.

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12:18 Очереди на границе — на каких КПП скопление автомобилей

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