Дорофеева показала уничтоженную РФ студию, в которой они снимали клип с Позитивом (фото)

Надя Дорофеева и Позитив в клипе. Фото: пресс-служба

Украинская певица Надя Дорофеева шокировала кадрами из студии, в которой они с Позитивом снимали новый клип на песню "Смак-Печаль". Локация была полностью разрушена во время российской атаки на Киев.

Последствиями удара певица поделилась в Instagram.

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10 июля Дорофеева и Позитив презентовали свой первый за долгое время совместный клип. А позже выяснилось, что в тот же день российские оккупанты уничтожили студию, на которой проходили съемки.

Дорофеева показала, как выглядела локация во время съемок и после российского удара. В здании произошел серьезный пожар, который уничтожил все.

"Сверху — кадр из нашего с Позитивом нового клипа, который вышел вчера. Снизу — студия, в которой мы его еще совсем недавно снимали... Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля", — рассказала певица.

По словам артистки, владельцы приняли решение не восстанавливать здание, поэтому сбор не объявляли. Зато Дорофеева попросила поддержать наших защитников, которые отражают атаки врага.

"Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи. Просят только об одном - поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты...", — добавила певица.

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