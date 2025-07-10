Володимир Остапчук з дружиною шукають нове житло після атак РФ по Києву (фото)

Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина почали шукати нове житло на тлі зростаючої кількості атак Росії по Києву. Зіркова родина хоче переїхати до більш безпечного району.

Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.

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Родина Остапчука планує переїзд

Після чергового масованого обстрілу Київщини, що стався 10 липня, зіркова родина прийняла рішення про переїзд. Як розповіла блогерка, зараз вони орендують будинок неподалік від залізниці, тож уночі в їхньому районі буває гучно.

"Живемо на відстані рукою подати до залізниці. А ще в нас завжди супергучно. Сьогодні нерви остаточно здали. Вирішили переїхати", — розповіла Катерина.

Катерина Остапчук розповіла про плани на переїзд. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

За словами дружини шоумена, місцезнаходження не єдина причина для пошуку нового житла, але про це вона пообіцяла розповісти пізніше.

"Друзі, я знаю, що гучно всюди, але хоча б не біля залізниці. Та і ще є причини, чому саме тут не хочемо жити. Можливо, розповім пізніше", — поділилася блогерка.

Катерина Остапчук пояснила, чому хоче переїхати. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Також Катерина поділилася критеріями, за якими вони з чоловіком шукатимуть нову оселю. Родина хоче орендувати приватний будинок із мінімум двома санвузлами, власною територією та місцем для парковки двох авто.

Дружина Остапчука розповіла, яке житло вони хочуть орендувати. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Раніше Катерина Остапчук зізналася, що планує зробити пластичну операцію після пологів.

А також Ольга Сумська шокувала кадрами з власної квартири під час обстрілу Києва 10 липня.