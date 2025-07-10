Володимир Остапчук з дружиною шукають нове житло після атак РФ по Києву (фото)

Остапчук з дружиною після обстрілів почали шукати нове житло
Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Катерина почали шукати нове житло на тлі зростаючої кількості атак Росії по Києву. Зіркова родина хоче переїхати до більш безпечного району.
Про це Катерина розповіла в своєму Instagram.
Родина Остапчука планує переїзд
Після чергового масованого обстрілу Київщини, що стався 10 липня, зіркова родина прийняла рішення про переїзд. Як розповіла блогерка, зараз вони орендують будинок неподалік від залізниці, тож уночі в їхньому районі буває гучно.
"Живемо на відстані рукою подати до залізниці. А ще в нас завжди супергучно. Сьогодні нерви остаточно здали. Вирішили переїхати", — розповіла Катерина.
За словами дружини шоумена, місцезнаходження не єдина причина для пошуку нового житла, але про це вона пообіцяла розповісти пізніше.
"Друзі, я знаю, що гучно всюди, але хоча б не біля залізниці. Та і ще є причини, чому саме тут не хочемо жити. Можливо, розповім пізніше", — поділилася блогерка.
Також Катерина поділилася критеріями, за якими вони з чоловіком шукатимуть нову оселю. Родина хоче орендувати приватний будинок із мінімум двома санвузлами, власною територією та місцем для парковки двох авто.
Раніше Катерина Остапчук зізналася, що планує зробити пластичну операцію після пологів.
А також Ольга Сумська шокувала кадрами з власної квартири під час обстрілу Києва 10 липня.
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