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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Остапчук с женой после обстрелов начали искать новое жилье arrow

Остапчук с женой после обстрелов начали искать новое жилье

10 июля 2025 14:11
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Владимир Остапчук с женой ищут новое жилье после атак РФ по Киеву (фото)
Владимир Остапчук с женой Екатериной. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина начали искать новое жилье на фоне растущего количества атак России по Киеву. Звездная семья хочет переехать в более безопасный район.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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Семья Остапчука планирует переезд

После очередного массированного обстрела Киевщины, произошедшего 10 июля, звездная семья приняла решение о переезде. Как рассказала блогер, сейчас они арендуют дом неподалеку от железной дороги, поэтому ночью в их районе бывает шумно.

"Живем на расстоянии рукой подать до железной дороги. А еще у нас всегда супергромко. Сегодня нервы окончательно сдали. Решили переехать", — рассказала Екатерина.

Володимир Остапчук з дружиною хоче переїхати - фото
Екатерина Остапчук рассказала о планах на переезд. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

По словам жены шоумена, местонахождение не единственная причина для поиска нового жилья, но об этом она пообещала рассказать позже.

"Друзья, я знаю, что шумно везде, но хотя бы не возле железной дороги. Да и еще есть причины, почему именно здесь не хотим жить. Возможно расскажу позже",— поделилась блогер.

Остапчук з дружиною переїжджають - фото
Екатерина Остапчук объяснила, почему хочет переехать. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Также Екатерина поделилась критериями, по которым они с мужем будут искать новый дом. Семья хочет арендовать частный дом с минимум двумя санузлами, собственной территорией и местом для парковки двух авто.

Остапчук з дружиною шукає нове житло - фото
Жена Остапчука рассказала, какое жилье они хотят арендовать. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Ранее Екатерина Остапчук призналась, что планирует сделать пластическую операцию после родов.

А также Ольга Сумская шокировала кадрами из собственной квартиры во время обстрела Киева 10 июля.

Владимир Остапчук жилье украинские звезды звездная пара Екатерина Полтавская
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