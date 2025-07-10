Владимир Остапчук с женой ищут новое жилье после атак РФ по Киеву (фото)

Остапчук с женой после обстрелов начали искать новое жилье
Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина начали искать новое жилье на фоне растущего количества атак России по Киеву. Звездная семья хочет переехать в более безопасный район.
Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.
Семья Остапчука планирует переезд
После очередного массированного обстрела Киевщины, произошедшего 10 июля, звездная семья приняла решение о переезде. Как рассказала блогер, сейчас они арендуют дом неподалеку от железной дороги, поэтому ночью в их районе бывает шумно.
"Живем на расстоянии рукой подать до железной дороги. А еще у нас всегда супергромко. Сегодня нервы окончательно сдали. Решили переехать", — рассказала Екатерина.
По словам жены шоумена, местонахождение не единственная причина для поиска нового жилья, но об этом она пообещала рассказать позже.
"Друзья, я знаю, что шумно везде, но хотя бы не возле железной дороги. Да и еще есть причины, почему именно здесь не хотим жить. Возможно расскажу позже",— поделилась блогер.
Также Екатерина поделилась критериями, по которым они с мужем будут искать новый дом. Семья хочет арендовать частный дом с минимум двумя санузлами, собственной территорией и местом для парковки двух авто.
Ранее Екатерина Остапчук призналась, что планирует сделать пластическую операцию после родов.
А также Ольга Сумская шокировала кадрами из собственной квартиры во время обстрела Киева 10 июля.
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