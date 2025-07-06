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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Остапчука планує лягти під ніж хірурга — що хоче змінити arrow

Дружина Остапчука планує лягти під ніж хірурга — що хоче змінити

6 липня 2025 17:14
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Катерина Остапчук показала фігуру в купальнику та заговорила про пластику — фото
Катерина Остапчук. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина показала фігуру через пів року після пологів. Блогерка заявила, що планує зробити пластичну операцію. 

Про те, як змінилося її тіло після народження дитини, Катерина розповіла в Instagram.

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Катерина Остапчук зізналася, що хоче у собі змінити

У своєму фотоблозі знаменитість похизувалася стрункою талією та підтягнутими сідницями у купальнику під час відпочинку за кордоном.

24-річна обраниця шоумена відверто розповіла своїм підписникам, що після народження сина її ставлення до себе та свого тіла змінилося. За словами Катерини, вона стала більш впевненою у собі та відтепер не звертає увагу на те, що до цього здавалося їй недоліком. 

Катерина Остапчук про пластику - фото
Катерина Остапчук у купальнику. Фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa

Єдине, що хотіла б у собі змінити блогерка, — це груди. Як каже дружина ведучого, їй би хотілося повернути свою форму, яка змінилася після грудного вигодовування сина.

"Зараз мені байдуже на шкіру під пахвами, яку я завжди ховала. Байдуже на те, що грудне вигодовування змінило груди, байдуже на розтяжки на стегнах. Вагітність дуже змінила мою самооцінку з приводу фігури", — зізналася Катерина.

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала фігуру у купальнику через три тижні після пологів.

А також ми писали, Анна Кошмал вперше поїхала за кордон з 3-місячною донькою.

Володимир Остапчук пластична хірургія українські зірки фігура Катерина Полтавська
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Як працює ППО на лінії фронту — ексклюзив з Третьої штурмової

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