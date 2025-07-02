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Анна Кошмал разом із 3-місячною донькою вперше виїхала за кордон

2 липня 2025 14:06
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Анна Кошмал з дітьми виїхала за кордон — де перебуває акторка зараз — фото
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська акторка Анна Кошмал разом із двома дітьми виїхала за кордон. Зірка серіалу "Встигнути до 30" повезла сина та доньку на відпочинок.

Світлинами з подорожі акторка поділилася в Instagram.

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Анна Кошмал з дітьми поїхала у відпустку

У своєму фотоблогу знаменитість поділилася із шанувальниками деталями подорожі.

Для 3-місячної доньки Кошмал — Софії — це перша поїздка за кордон, тож зіркова мама неабияк хвилювалася, але дорога пройшла без пригод.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina)

У дорозі син акторки проводив час за малюванням, а донечка спала у люльці. Родина вирішила їхати до місця призначення через Молдову і, за словами Кошмал, не прогадали, адже на митниці їх із дітьми пропустили без черги. А у аеропорту Кишинева зірка з дітьми змогла відпочити у бізнес-лаунджі.

Анна Кошмал поїхала за кордон - фото
Анна Кошмал показалася на відпочинку. Фото: instagram.com/smorkovkina

"Ми поїхали до моря. Я хвилювалася трохи за дорогу, бо маленька теж з нами, але все добре. На наше щастя літак подали раніше і ми без жодних запізнень вилетіли. Переживала, як діти перенесуть нічний переліт, бо летіти недовго й виходить, що весь час треба бути на ногах. Але ми дружно заплющили очі після вильоту і розплющили, коли приземлилися. Після ми сіли на трансфер до готелю — я тішилася, що всі хвилювання позаду", — розповіла Анна.

Анна Кошмал з дітьми на відпочинку - фото
Анна Кошмал з донькою. Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, для відпустки родина обрала Грецію, зокрема острів Крит. За словами акторки вона вперше відпочиває в цій країні.

Акторка Анна Кошмал - фото
Анна Кошмал у Греції. Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Володимир Остапчук з дружиною та сином показався за кордоном. А також ми писали, що Максим Галкін заговорив українською мовою у Ватикані.

діти відпочинок Анна Кошмал українські зірки акторка
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