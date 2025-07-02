Анна Кошмал с детьми выехала за границу — где находится актриса сейчас — фото

Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал вместе с двумя детьми выехала за границу. Звезда сериала "Успеть до 30" повезла сына и дочь на отдых.

Фотографиями из путешествия актриса поделилась в Instagram.

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В своем фотоблоге знаменитость поделилась с поклонниками деталями путешествия.

Для 3-месячной дочери Кошмал — Софии — это первая поездка за границу, поэтому звездная мама изрядно волновалась, но дорога прошла без происшествий.

В дороге сын актрисы проводил время за рисованием, а дочь спала в люльке. Семья решила ехать к месту назначения через Молдову и, по словам Кошмал, не прогадали, ведь на таможне их с детьми пропустили без очереди. А в аэропорту Кишинева звезда с детьми смогла отдохнуть в бизнес-лаундже.

Анна Кошмал показалась на отдыхе. Фото: instagram.com/smorkovkina

"Мы поехали к морю. Я волновалась немного за дорогу, потому что маленькая тоже с нами, но все хорошо. На наше счастье самолет подали раньше и мы без всяких опозданий вылетели. Переживала, как дети перенесут ночной перелет, потому что лететь недолго и получается, что все время надо быть на ногах. Но мы дружно закрыли глаза после вылета и открыли, когда приземлились. После мы сели на трансфер в отель — я радовалась, что все волнения позади", — рассказала Анна.

Анна Кошмал с дочкой. Фото: instagram.com/smorkovkina

Кстати, для отпуска семья выбрала Грецию, в частности остров Крит. По словам актрисы она впервые отдыхает в этой стране.

Анна Кошмал в Греции. Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, Владимир Остапчук с женой и сыном показался за границей. А также мы писали, что Максим Галкин заговорил на украинском языке в Ватикане.