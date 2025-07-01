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Максим Галкін раптово заговорив українською у Ватикані

1 липня 2025 11:38
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Максим Галкін заговорив українською в Ватикані — відео
Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Російський гуморист Максим Галкін показався у Ватикані та несподівано заговорив там українською мовою. Слова артиста викликали бурхливі коментарі.

Відео з подорожі комік поділився в Instagram.

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Галкін заговорив українською мовою

Артист з родиною приїхав до Італії та не втратив нагоди прогулятися по Ватикану. Там він вирішив перевірити свою вагу на Папській Залізничній станції.

Під час запису відео Галкін сказав фразу українською мовою: "Зараз побачимо".

Одна фраза гумориста викликала бурхливе обговорення у коментарях. Українці подякували Галкіну за те, що він вкотре нагадав, хай і невимушено, про свою позицію.

А ось росіян це довело до істерики — співвітчизники артиста назвали його "зрадником батьківщини".

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою та їхніми дітьми виїхав з Росії. Зіркова родина підтримала українців та виступила проти кремлівського режиму. За антивоєнну позицію в Росії Галкіну присудили звання "іноземного агента".

Раніше Анастасія Приходько заявила, що буде знову співати свої російськомовні хіти.

А також ми писали, що Володимир Остапчук з родиною показався за кордоном.

Ватикан Максим Галкін українська мова артисти російські зірки
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