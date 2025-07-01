Максим Галкин заговорил на украинском в Ватикане - видео

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показался в Ватикане и неожиданно заговорил там на украинском языке. Слова артиста вызвали бурные комментарии.

Видео из путешествия комик поделился в Instagram.

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Галкин заговорил на украинском языке

Артист с семьей приехал в Италию и не упустил возможности прогуляться по Ватикану. Там он решил проверить свой вес на Папской железнодорожной станции.

Во время записи видео Галкин сказал фразу на украинском языке: "Сейчас увидим".

Одна фраза юмориста вызвала бурное обсуждение в комментариях. Украинцы поблагодарили Галкина за то, что он в очередной раз напомнил, пусть и непринужденно, о своей позиции.

А вот россиян это довело до истерики — соотечественники артиста назвали его "предателем родины".

Напомним, во время полномасштабной войны Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и их детьми уехал из России. Звездная семья поддержала украинцев и выступила против кремлевского режима. За антивоенную позицию в России Галкину присудили звание "иностранного агента".

Ранее Анастасия Приходько заявила, что будет снова петь свои русскоязычные хиты.

А также мы писали, что Владимир Остапчук с семьей показался за границей.